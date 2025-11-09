Непомнящий дал совет Батракову на фоне интереса «Монако»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал интерес «Монако» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«В таких случаях мне трудно делиться своим мнением. Это выбор самого игрока о продолжении своей карьеры. Но я бы на его месте пока не спешил ехать в «Монако». Алексею нужно играть. Он не будет развиваться, если его приглашают не в роли основного игрока. Батракову стоит потерпеть ещe годик.

У нас нет чeткого критерия, но на данный момент Батраков – один из лучших футболистов РПЛ. Это 100%. Кроме хорошего предложения из европейских клубов должно сложиться очень многое. Нужно попасть к своему тренеру и в правильную команду, чтобы другая философия подходила футболисту. Я даже не могу представить, какая роль будет у Батракова во Франции. В «Локомотиве» он основной футболист. Мы же видели много примеров, когда игрок блестяще выступает у себя, а в другой среде теряет свои качества», – сказал Непомнящий.