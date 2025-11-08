Батраков может стать красно-белым

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вскоре может перейти в «Монако».
«Французский клуб готов заплатить около 20 миллионов евро.
«Монако» проявило заинтересованность в покупке российского игрока. Представители французского клуба связались с «Локомотивом» несколько дней назад», – написал источник.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 19 матчей, забил 13 голов, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.
- Также Батраков интересен «ПСЖ».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»