Батраков может стать красно-белым

8 ноября, 14:10
14

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вскоре может перейти в «Монако».

«Французский клуб готов заплатить около 20 миллионов евро.

«Монако» проявило заинтересованность в покупке российского игрока. Представители французского клуба связались с «Локомотивом» несколько дней назад», – написал источник.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 19 матчей, забил 13 голов, сделал 4 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.
  • Также Батраков интересен «ПСЖ».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Монако Батраков Алексей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1762600835
А чего это Монако выиграло за последние 30 лет. Такое себе болото. Пусть в Локо остается. Заголовок конечно провокационный для привлечения публики.
Ответить
k611
1762600956
Пишите конкретно - стать игроком Монако
Ответить
acor94
1762601344
я подумал про причёску)))
Ответить
Боцман59rus
1762601350
_ весь творческий потенциал потрачен на двусмысленные заголовки, а дальше единственная извилина растворяется в пробелах ЕГЭшного образования
Ответить
темирхан
1762601422
может быть! а по факту поклеп! Васильев как там сам поживает? хорошо? не спорю! однако он сам подвис, как в свое время абрамович! от него очень СИЛЬНО ждут продажу Монако! и ни какой там принц монте-карловский не поможет!!!! сильно жмут то на НЕГО! и Головин уже по факту отьезжаный! а вот Батракову там ни кто не даст играть! не 2018 год! ВСЕ в 2022 ПОМЕНЯЛОСЬ! Так что если кто-то хочет бабки напилить на нем, замутите черную схему как с Захаряном! только Батраков будет ни кто и ни как в ФУТБОЛЕ! НО! ОХ.......О будет жить во ФРАНЦИИ!!!!
Ответить
somn
1762602157
Завянет там. Он понтовый, таких не любят.
Ответить
insider_retro
1762603591
Монакшанщина заманивает...
Ответить
FROLL007
1762603783
Я уж подумал в наш зашквар кб переходит. Гыгыгы
Ответить
Тинез Розоп
1762605021
Писать больше не о чем. Статья сплетня и заголовок авно…
Ответить
