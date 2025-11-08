Введите ваш ник на сайте
  • Тюкавин – о составе «Динамо»: «Какое усиление? Месси привезти?»

Тюкавин – о составе «Динамо»: «Какое усиление? Месси привезти?»

8 ноября, 18:17
3

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что нынешний состав команды может бороться за чемпионский титул.

Сегодня бело-голубые проиграли «Акрону» дома со счетом 1:2 в 15-м туре РПЛ.

– У тебя есть уверенность, что именно вот этот состав может прибавлять? Который у вас сейчас.

– Может прибавлять. Почему нет?

– Есть же обсуждение, что не хватает футболистов. Что нужны усиления, чтобы прибавлять.

– А какое усиление? Месси привезти?

– Месси не привезти.

– А кого надо? Какие усиления? Не знаю, это также вам решать.

– Этот состав конкурентен, чтобы бороться за чемпионство?

– Конечно, конкурентен. Мы два года назад и год назад боролись за это все. Почему сейчас мы не можем это делать?

– Вопрос.

– Вопрос.

– Сменился тренер. В этом дело?

– Не знаю. Спросите руководителей или тренера. Мы делаем свою работу, стараемся, делаем, что нас просят. Может, мы что‑то неправильно выполняем и из‑за этого пропускаем такие простые голы. Но согласитесь, голы простые.

Что нам надо сделать, я не знаю. Как это исправлять и как исправлять это [Валерию] Георгиевичу… Когда защитник выбивает, попадает в своего, мяч отскакивает – один на один, и гол. Как это исправить?

– Как‑то натренировать? Это же нарабатывается в предсезонке. Получается, выводы не делали?

– Почему? Делаются. Просто не у всех.

– Что имеешь в виду?

– Следующий вопрос.

  • «Динамо» с 17 очками занимает 9-е место в РПЛ после 15 туров.
  • Тюкавин выступает за основной состав бело-голубых с ноября 2020 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1762616073
Быдло обычное
Ответить
FWSPM
1762617944
У трюкавина сдают нервишки
Ответить
Боцман59rus
1762621439
_гнома привозить не надо, увезите Карпина)))
Ответить
