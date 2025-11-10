Пономарев объяснил, почему Карпин несовместим с «Динамо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев озвучил свою версию провала Валерия Карпина в «Динамо».
– «Динамо» проиграло «Акрону» после удачного кубкового матча с «Зенитом». Это сенсация?
– Этого я, конечно, не ожидал. Хороший результат для «Акрона» и трагичный для команды Карпина. Все-таки проиграть на своем поле – это трагедия.
Команда показала никакую игру. Бывает игра плохая, а бывает никакая. Сумбур какой-то. Играют, как получится.
– Что происходит с «Динамо»?
– Трудно сказать. Ребята должны сами собраться. У «Спартака» тоже неприятная история со Станковичем. То он домой хочет, то вообще непонятно, что хочет. Он хочет, чтобы ему неустойку выплатили.
Возможно, динамовцы недовольны Карпиным. Все-таки это спартаковский игрок. Какая-то несовместимость произошла. Был бы он армейцем хотя бы или из другой команды, все было бы нормально.
А он из «Спартака». Это не увязывается с самой командой «Динамо». Там могут быть какие-то внутренние разборки, недовольства. Карпину, конечно, трудно там работать.
- «Динамо» набрало 17 очков в 15 турах РПЛ: 4 победы, 5 ничьих, 6 поражений.
- Команда занимает 10-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидера чемпионата – 16 баллов.