Пономарев объяснил, почему Карпин несовместим с «Динамо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев озвучил свою версию провала Валерия Карпина в «Динамо».

– «Динамо» проиграло «Акрону» после удачного кубкового матча с «Зенитом». Это сенсация?

– Этого я, конечно, не ожидал. Хороший результат для «Акрона» и трагичный для команды Карпина. Все-таки проиграть на своем поле – это трагедия.

Команда показала никакую игру. Бывает игра плохая, а бывает никакая. Сумбур какой-то. Играют, как получится.

– Что происходит с «Динамо»?

– Трудно сказать. Ребята должны сами собраться. У «Спартака» тоже неприятная история со Станковичем. То он домой хочет, то вообще непонятно, что хочет. Он хочет, чтобы ему неустойку выплатили.

Возможно, динамовцы недовольны Карпиным. Все-таки это спартаковский игрок. Какая-то несовместимость произошла. Был бы он армейцем хотя бы или из другой команды, все было бы нормально.

А он из «Спартака». Это не увязывается с самой командой «Динамо». Там могут быть какие-то внутренние разборки, недовольства. Карпину, конечно, трудно там работать.