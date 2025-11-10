Введите ваш ник на сайте
Пономарев объяснил, почему Карпин несовместим с «Динамо»

Вчера, 15:15
8

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев озвучил свою версию провала Валерия Карпина в «Динамо».

– «Динамо» проиграло «Акрону» после удачного кубкового матча с «Зенитом». Это сенсация?

– Этого я, конечно, не ожидал. Хороший результат для «Акрона» и трагичный для команды Карпина. Все-таки проиграть на своем поле – это трагедия.

Команда показала никакую игру. Бывает игра плохая, а бывает никакая. Сумбур какой-то. Играют, как получится.

– Что происходит с «Динамо»?

– Трудно сказать. Ребята должны сами собраться. У «Спартака» тоже неприятная история со Станковичем. То он домой хочет, то вообще непонятно, что хочет. Он хочет, чтобы ему неустойку выплатили.

Возможно, динамовцы недовольны Карпиным. Все-таки это спартаковский игрок. Какая-то несовместимость произошла. Был бы он армейцем хотя бы или из другой команды, все было бы нормально.

А он из «Спартака». Это не увязывается с самой командой «Динамо». Там могут быть какие-то внутренние разборки, недовольства. Карпину, конечно, трудно там работать.

  • «Динамо» набрало 17 очков в 15 турах РПЛ: 4 победы, 5 ничьих, 6 поражений.
  • Команда занимает 10-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидера чемпионата – 16 баллов.

«Локомотив» назвали клубом, который зависит от одного футболиста 1
Станковича назвали «хитрожопым»: «Хотя сейчас все такие» 15
«Сколько можно?»: Пономарев не пощадил атаку ЦСКА 8
Источник: «Евро-футбол»
Боцман59rus
1762777911
_ как всегда, начали за здравие, закончили Спартаком
Ответить
neim
1762780292
Ещë весной не плохо поработал Ролан Гусев. Его и надо было оставить главным. В команде он давно и наверняка с игроками контакт у него налажен. Да и сейчас, пока рыбина не загнал команду на самое дно, еще не поздно вернуться к варианту с Роланом Гусевым.
Ответить
Мордаванин
1762785197
несовместимость алкашки с таблетками показал)
Ответить
...уефан
1762785270
...дед, лет, эдак, двадцать пять, сие уже, увы, не актуально, как ни жаль...
Ответить
andr45
1762785789
ПОНОМАРЕВ Динамовцы недовольны Карпиным. Все-таки это спартаковский игрок.» «И особенно Бителло, Чавес, Рубенс, Нгамалё, Касерес, Маричаль, Фернандес, Гомес, Маухуб, которые с пеленок испытывали аллергию ко всему спартаковскому)) Что это, последняя стадия старческого маразма или нечто другое и также неизлечимое?
Ответить
