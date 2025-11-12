Генич констатировал невезение «Динамо»: «Засасывает все»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о сенсационном поражении «Динамо» от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

«Не знаю, где, кому, когда перешел дорогу Валерий Георгиевич. Вот Александр Витальевич [Григорян] любит такие вещи – какие-то мистические. Но… может быть, Лунев наговорил, может быть, еще что-то. Поэтому Лунев сейчас без места в воротах.

В ворота «Динамо» засасывает все – просто что ни удар, то гол. Защитник выносит, попадает в своего – один на один. Хосонов никогда еще такую передачу, мне кажется, не отдаст после этого сумасшедшего перехвата.

Сами динамовцы, хоть и в тройке лучших команд по созданию моментов, реализация оставляет желать лучшего. Обилие травм, которое пришло к «Динамо»… да еще и на такие суперважные матчи», – обратил внимание Генич.