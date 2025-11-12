Карпин близок к увольнению из «Динамо» по четырем причинам

Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера «Динамо» во время паузы на матчи сборных.
В московском клубе всерьез задумались об увольнении тренера по четырем причинам:
- результаты команды
- качество игры
- атмосфера внутри коллектива
- высказывания тренера, в которых «Динамо» выставляется «не в лучшем свете»
Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
Источник: «Спорт-Экспресс»