Карпин близок к увольнению из «Динамо» по четырем причинам

Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера «Динамо» во время паузы на матчи сборных.

В московском клубе всерьез задумались об увольнении тренера по четырем причинам:

результаты команды

качество игры

атмосфера внутри коллектива

высказывания тренера, в которых «Динамо» выставляется «не в лучшем свете»

Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.

Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.