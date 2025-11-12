Введите ваш ник на сайте
Карпин близок к увольнению из «Динамо» по четырем причинам

Сегодня, 00:48
20

Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера «Динамо» во время паузы на матчи сборных.

В московском клубе всерьез задумались об увольнении тренера по четырем причинам:

  • результаты команды
  • качество игры
  • атмосфера внутри коллектива
  • высказывания тренера, в которых «Динамо» выставляется «не в лучшем свете»

Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.

Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

Позиция «Спартака» насчет возвращения Карпина
У «Динамо» есть 2 кандидата на случай отставки Карпина 2
Радимов сказал, кого видит следующим тренером «Спартака» 10
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (20)
Mirak92
1762899330
Забыл одним прилагательным описать
выхухоль
1762901412
рано. дайте валере утопить динамо
Спартaк
1762916753
пусть валит обратно в свой ростов
BarStep
1762923141
Негоже было из Динамо Ростов лепить.. По-моему он это так и не понял..
SERG_1959
1762927803
Автор а можно по конкретнее - кто задумался? А так эта стать написана по принципу Одна Баба Сказала (ОБС). А конкретно Константин Алексеев из СЭ ляпнул и все подхватили.
Литейный 4 (returned)
1762930297
Как я скучаю по послематчевым интервью, после просёра эстонской болонки в бытность работы в срамтаке. Это было смешно до слёз. Особенно когда болельщики кричали ему: - Валера иди сюда! Гыгыгы
Фердя
1762931213
Такое бывает… сильный тренер пришёл не в свою команду, результат на лицо! Руководство Динамо требовало результат сразу, не дав Карпину понять куда он пришёл!
Plyash
1762942839
Во времена СССР у Райкина был монолог от лица одного персонажа ---" Это я вам одну винтку не довентил , это я вам одну крутку не докрутил , это я вам один шажок не дошагал , а вы уж там думайте , чего там и почему ." Не совсем дословно , но суть вполне ясна . Команда бегает , вся спина в мыле , а толку нет . Давно можно понять было , что это классный , высококачественный слив Карпухи . Динамо не Ростов , здесь сладости кушать не запретишь , за лишний вес не наорёшь , да ещё Спартаковец . Можно гол забить , а можно во вратаря попасть , можно подкат в мяч сделать , а можно чуть промахнуться . У меня даже сомнений никаких нет . А то , что он вполне крепкий коуч , тоже понятно . Допрыгался , одним словом .
