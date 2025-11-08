«Был автобус»: Тедеев – о победе «Акрона» над «Динамо»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о победе над «Динамо» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

– Есть большая радость, что мы победили сильную команду. Мы были достойны победы. Хорошо оборонялись, хорошо боролись, не давали создавать моменты за исключением каких‑то забросов. Защитники в большинстве своем справлялись. Рад, что ребята выполнили все, что мы вынашивали во время подготовки к матчу. Всем огромное спасибо: получился хороший матч и держал в напряжении вплоть до последней минуты. Все сложилось так, как должно было сложиться.

Надо понимать, что в «Динамо» собраны игроки высокого уровня. Мы смотрели всех их матчи, понимали, что есть много очень сильных футболистов, которым нельзя давать время и пространство. Думают они быстро, реализуют моменты достаточно хорошо. Мы играли плотно, не дали особо ничего создать сопернику.

– Можно сказать, что у вас был «автобус»?

– Тут «автобус» был с некими наворотами. Требовала это игра: правильно играть в обороне и играть на контратаках. И если в первом тайме мы плохо с этим справлялись, то во втором сыграли гораздо лучше и выполнили то, к чему готовились.