Карпин пошутил, что может сыграть с «Акроном»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин показал, как тренируется в зале.
56-летний специалист вместе с другими футболистами выполняет упражнение на пресс.
«Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми», – пошутил Карпин.
- Следующий соперник столичной команды – «Акрон» (8 ноября, 14:00 мск).
- «Динамо» набрало 17 очков в 14 турах РПЛ: 4 победы, 5 ничьих, 5 поражений.
- Москвичи занимают 8-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидера чемпионата – 15 баллов.
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина