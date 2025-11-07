Стало известно, почему матч «Крылья Советов» — «Зенит» не смогут перенести на резервный стадион самарцев

Резервный стадион «Крыльев Советов» будет занят в день матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» 9 ноября.

Ранее в пресс‑службе РПЛ сообщили, что эксперты лиги сегодня проведут детальную проверку поля стадиона «Солидарность Самара Арена», чтобы принять решение о возможном переносе встречи.

«Резервным стадионом у нас заявлена «Арена Химки», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

«Арена Химки» 9 ноября примет матч 18-го тура Первой лиги «Торпедо» – «Сокол». Она начнется в 16:00 мск.