Стало известно, почему матч «Крылья Советов» — «Зенит» не смогут перенести на резервный стадион самарцев

Резервный стадион «Крыльев Советов» будет занят в день матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» 9 ноября.
Ранее в пресс‑службе РПЛ сообщили, что эксперты лиги сегодня проведут детальную проверку поля стадиона «Солидарность Самара Арена», чтобы принять решение о возможном переносе встречи.
«Резервным стадионом у нас заявлена «Арена Химки», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
«Арена Химки» 9 ноября примет матч 18-го тура Первой лиги «Торпедо» – «Сокол». Она начнется в 16:00 мск.
- Сообщалось, что из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре, матч «Крылья Советов» – «Зенит могут перенести в Санкт-Петербург. Начало игры запланировано на 13:00 мск.
- Самарцы занимают 13-е место в РПЛ с 13 очками после 14 туров, петербуржцы идут третьими с 29 баллами.
Источник: «Матч ТВ»