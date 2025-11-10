Орлов – о Соболеве: «Тренеры «Зенита» все еще ждут, что он выйдет и спасет»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» в атаке в гостевом матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Да, много фолов. Да, неидеальное поле. Но создавать-то нужно все равно больше! В составе гостей могу выделить только Глушенкова. Старался, пускался в дриблинг, подавал. Он как раз выглядел мастером. Хотя и у него мяч иногда скакал...

Максим забил важный гол. Я бы, кстати, не винил Песьякова. Непростой момент. Мяч закрутился в угол, минуя всех. Так нечасто, но бывает. Максименко из «Спартака», помнится, пропустил похожий гол.

Семак поздно выпустил Лусиано [Гонду]? Ну... Он так видит. У него разные решения в этом сезоне. Про Соболева ничего нового я уже не скажу. Вышел на замену и... Был момент, когда выполнили на него навес, а он взял и выбил мяч за боковую. Видимо, тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но...

Луису Энрике не совсем комфортно играть на острие атаки. На фланге он полезнее, может разбежаться, блеснуть дриблингом, обыграть один в один», – сказал Орлов.