Орлов – о Соболеве: «Тренеры «Зенита» все еще ждут, что он выйдет и спасет»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» в атаке в гостевом матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
«Да, много фолов. Да, неидеальное поле. Но создавать-то нужно все равно больше! В составе гостей могу выделить только Глушенкова. Старался, пускался в дриблинг, подавал. Он как раз выглядел мастером. Хотя и у него мяч иногда скакал...
Максим забил важный гол. Я бы, кстати, не винил Песьякова. Непростой момент. Мяч закрутился в угол, минуя всех. Так нечасто, но бывает. Максименко из «Спартака», помнится, пропустил похожий гол.
Семак поздно выпустил Лусиано [Гонду]? Ну... Он так видит. У него разные решения в этом сезоне. Про Соболева ничего нового я уже не скажу. Вышел на замену и... Был момент, когда выполнили на него навес, а он взял и выбил мяч за боковую. Видимо, тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но...
Луису Энрике не совсем комфортно играть на острие атаки. На фланге он полезнее, может разбежаться, блеснуть дриблингом, обыграть один в один», – сказал Орлов.
- Гол у «Крыльев Советов» забил Фернандо Костанца на 50-й минуте. У «Зенита» отличился Максим Глушенков на 56-й.
- Форвард петербуржцев Александр Соболев вышел на замену вместо Жерсона на 60-й минуте.