Орлов объяснил, за счет чего «Крылья» отобрали очки у «Зенита»

Вчера, 13:50
28

Геннадий Орлов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

  • Игра в Самаре завершилась ничьей 1:1.
  • «Зенит» идет на 3-м месте в лиге, «Крылья» – на 13-м.

«Как говорится, порядок бьет класс. Стратегия «Крыльев» сработала. Имею в виду, прежде всего, тактику мелкого фола. Показали соотношение нарушений: 27:9 в пользу хозяев. В три раза больше!

И я ни в коем случае не осуждаю самарцев. Таков был план Адиева на этот матч. А как еще останавливать мастеров? Хозяева это делали за счет прессинга и нарушений правил на чужой половине поля.

Просто не давали питерцам начинать атаки. Душили их в зародыше. Особенно в этом преуспел Олейников. Подопечные Семака оказались не готовы к такой игре «Крыльев».

Поле тоже сыграло на руку волжанам. Оно, конечно, в ужасном состоянии. Неровное и мягкое. Для техничных футболистов такой газон становится реальной проблемой. К нему еще надо привыкнуть. Мяч скачет...

Но это все не может являться оправданием! Если ты претендуешь на золото, должен адаптироваться к таким условиям. Считаю, сине-бело-голубые многовато единоборств проиграли, не хватало агрессии. Мотивация все-таки должна быть иной...

Много брака. Вендел совсем не выглядел ведущим игроком. Много потерь. Жерсон устал – это опять к вопросу о поле. В перерыве давал интервью, уже тяжело дышал. В итоге его заменили. Пока еще не набрал нужные кондиции. Педро тоже не особо убедил.

Что ж, это российский футбол. Здесь нужно не только завязывать комбинации, финтить, но и бороться, вырывать, выгрызать очки. Ведь в следующем туре «Зенит» ждет гостевой поединок с «Пари НН». Думаю, нижегородцы будут действовать так же, как и самарцы», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Орлов Геннадий
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1762777161
Местная свинота или вовсе читать не умеет или не все буквы выичили . Иначе как объяснить бредовую отсебятину в их комментариях .
Ответить
...уефан
1762777837
...это не "Крылья" отобрали очки у "Зенита, а "Зенит" отобрал очки у "Крыльев"...
Ответить
Дубина
1762778480
ЗПРФ!! Цыганей больше нужно.
Ответить
Таврида
1762778715
Зачем у людей очки отобрали? Они же теперь как слепые котята будут передвигаться, спотыкаться о каждую кочку и падать...
Ответить
vvv123
1762781587
При Семаке мотивация не может быть иной
Ответить
Вальдемар Запашный
1762782359
Год назад играли Крылья Советов с Зенитом у них в гостях, под крышей, на ровном поле и ЧТО? Проиграли матч Крыльям Советов. Значит поле мешало в этот раз победить как раз хозяевам, то есть Крыльям Советов. Так что не надо на зеркало пенять, дядя Гена, коль рода крива.
Ответить
FROLL007
1762784450
Много слов. Просто Зенит приехал разобранный. Семак не настроил команду. Гыгыгы
Ответить
andr45
1762786203
Забыл упомянуть, что мяч был квадратным(
Ответить
subbotaspartak
1762787208
Вендел совсем не выглядел ведущим игроком... Жерсон устал... Педро тоже не особо убедил....Что ж, это российский футбол.... Где?
Ответить
neveldomha
1762791314
Сам матч посмотреть не удалось. Но смотрел обзор матча по итогам. Всё про всё хватило на 20 секунд видео нарезок. Видать на просмотр всего матча нужно было иметь недюжинную силу воли.
Ответить
