Орлов объяснил, за счет чего «Крылья» отобрали очки у «Зенита»

Геннадий Орлов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Игра в Самаре завершилась ничьей 1:1.

«Зенит» идет на 3-м месте в лиге, «Крылья» – на 13-м.

«Как говорится, порядок бьет класс. Стратегия «Крыльев» сработала. Имею в виду, прежде всего, тактику мелкого фола. Показали соотношение нарушений: 27:9 в пользу хозяев. В три раза больше!

И я ни в коем случае не осуждаю самарцев. Таков был план Адиева на этот матч. А как еще останавливать мастеров? Хозяева это делали за счет прессинга и нарушений правил на чужой половине поля.

Просто не давали питерцам начинать атаки. Душили их в зародыше. Особенно в этом преуспел Олейников. Подопечные Семака оказались не готовы к такой игре «Крыльев».

Поле тоже сыграло на руку волжанам. Оно, конечно, в ужасном состоянии. Неровное и мягкое. Для техничных футболистов такой газон становится реальной проблемой. К нему еще надо привыкнуть. Мяч скачет...

Но это все не может являться оправданием! Если ты претендуешь на золото, должен адаптироваться к таким условиям. Считаю, сине-бело-голубые многовато единоборств проиграли, не хватало агрессии. Мотивация все-таки должна быть иной...

Много брака. Вендел совсем не выглядел ведущим игроком. Много потерь. Жерсон устал – это опять к вопросу о поле. В перерыве давал интервью, уже тяжело дышал. В итоге его заменили. Пока еще не набрал нужные кондиции. Педро тоже не особо убедил.

Что ж, это российский футбол. Здесь нужно не только завязывать комбинации, финтить, но и бороться, вырывать, выгрызать очки. Ведь в следующем туре «Зенит» ждет гостевой поединок с «Пари НН». Думаю, нижегородцы будут действовать так же, как и самарцы», – сказал Орлов.