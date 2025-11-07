«Спартак» рассмотрит назначение временного тренера вместо Станковича

«Спартак» может назначить 47-летнего Вадима Романова временно исполняющим обязанности главного тренера. Сейчас он работает ассистентом в штабе Деяна Станковича.
Это назначение произойдет, если в ближайшее время не удастся договориться с новым главным тренером на замену сербу. Пока планируется, что Станкович будет руководить «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом».
У спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао пока нет финальной кандидатуры на роль главного тренера, рассматриваются сторонние варианты. Шансы на назначение главным тренером Луиса Гарсии минимальны.
- Романов с августа 2020 года по июнь 2021-го занимал пост главного тренера академии «Спартака» имени Черенкова, а также работал старшим тренером в ряде юношеских команд красно-белых. Позднее стал главным тренером молодежной команды, а летом 2024 года он вошeл в тренерский штаб Станковича.
- После первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (3:1) Станкович заявил, что устал от слухов о его возможной отставке, и подчеркнул, что готов принять любое решение клуба.
- Романов во время игровой карьеры выступал за дубль «Спартака» в 1997–1998 годах, он является воспитанником красно-белых.
