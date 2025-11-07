Введите ваш ник на сайте
«Спартак» рассмотрит назначение временного тренера вместо Станковича

7 ноября, 10:32
12

«Спартак» может назначить 47-летнего Вадима Романова временно исполняющим обязанности главного тренера. Сейчас он работает ассистентом в штабе Деяна Станковича.

Это назначение произойдет, если в ближайшее время не удастся договориться с новым главным тренером на замену сербу. Пока планируется, что Станкович будет руководить «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

У спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао пока нет финальной кандидатуры на роль главного тренера, рассматриваются сторонние варианты. Шансы на назначение главным тренером Луиса Гарсии минимальны.

  • Романов с августа 2020 года по июнь 2021-го занимал пост главного тренера академии «Спартака» имени Черенкова, а также работал старшим тренером в ряде юношеских команд красно-белых. Позднее стал главным тренером молодежной команды, а летом 2024 года он вошeл в тренерский штаб Станковича.
  • После первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (3:1) Станкович заявил, что устал от слухов о его возможной отставке, и подчеркнул, что готов принять любое решение клуба.
  • Романов во время игровой карьеры выступал за дубль «Спартака» в 1997–1998 годах, он является воспитанником красно-белых.

Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Странник 09
1762501476
Господа руководители дайте доработать контракт. Что и вами рулит газпром???
Ответить
andr45
1762502581
ТРАВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГУБЕРНИЕВ 22.07.24 «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Туда приходят люди, которые не знают футболистов» ГРИГОРЯН 19.05.24 «Спросите у меня, кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович. Совершенно верно» БОРЗЫКИН 23.08.25 «Станковича уволят в сентябре» СЭ 6.10.25 «Как стало известно «СЭ», на заседании совета директоров московского «Спартака», которое состоится 6 октября, будет принято решение об увольнении главного тренера команды Деяна Станковича» БОМБАРДИР 19.10.25 «В среду, 22 октября, команду покинет Деян Станкович. На смену Станковичу придет испанец Луис Гарсия Пласа» БОМБАРДИР 07.11.25 «Спартак» может назначить 47-летнего Вадима Романова временно исполняющим обязанности главного тренера.
Ответить
Цугундeр
1762505169
Кризисный временный манагер должен быть(непременно) армянином.)) Советую Григоряна. Он с девочками уже работал. " «Спартак» показал, что в ряде матчей он может быть очень хорош. Можно сказать, даже великолепен. Это был один из таких матчей», – сказал Григорян."
Ответить
Литейный 4 (returned)
1762507837
Станок верим!!! До первого просёра. Гыгыгы
Ответить
Валерий-Власов-google
1762708559
Давно пора было убрать Станковича.
Ответить
