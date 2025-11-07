«Спартак» рассмотрит назначение временного тренера вместо Станковича

«Спартак» может назначить 47-летнего Вадима Романова временно исполняющим обязанности главного тренера. Сейчас он работает ассистентом в штабе Деяна Станковича.

Это назначение произойдет, если в ближайшее время не удастся договориться с новым главным тренером на замену сербу. Пока планируется, что Станкович будет руководить «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

У спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао пока нет финальной кандидатуры на роль главного тренера, рассматриваются сторонние варианты. Шансы на назначение главным тренером Луиса Гарсии минимальны.