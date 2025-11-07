Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Станкович готов к увольнению из «Спартака», Миранчук и Чалов могут сменить клуб, матч «Зенита» под угрозой и другие новости

Станкович готов к увольнению из «Спартака», Миранчук и Чалов могут сменить клуб, матч «Зенита» под угрозой и другие новости

7 ноября, 01:23

ЦСКА готов помочь «Спартаку» в борьбе с американскими санкциями

Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова – есть реакция клуба

Назван лучший тренер РПЛ в октябре

Миранчук задумался об уходе из клуба МЛС

ФИФА опубликовала финальный список номинантов на приз The Best и список претендентов на попадание в символическую сборную

Экс-тренер сборной Португалии ответил на предложение «Спартака»

Роналду назвал себя самым знаменитым человеком в мире и сказал, что он красивее Бекхэма

«Спартак» победил «Локомотив» в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России

Ближайший матч «Зенита» оказался под угрозой – есть заявление РПЛ

Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»

Источник: «Бомбардир»
  • Читайте нас: 