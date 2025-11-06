Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Финальный список номинантов на приз The Best от ФИФА

Вчера, 20:48

ФИФА опубликовала итоговый список из 11 футболистов, претендующих на награду The Best.

Этот приз вручается лучшему игроку года. В 2024-м его получил вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Еще по теме:
«ПСЖ» лишился двух основных игроков в первом тайме матча с «Баварией»
Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro
Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира 1
Источник: сайт ФИФА
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Ливерпуль Бавария ПСЖ Челси Барселона Кейн Гарри Салах Мохамед Дембеле Усман Мбаппе Килиан Хакими Ашраф Рафинья Палмер Коул Витинья Педри Мендеш Нуну Ямаль Ламин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
00:59
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
00:41
Лапочкин указал на судейскую ошибку против «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
00:35
1
Экс-тренер сборной Португалии ответил на предложение «Спартака»
00:12
Игрок РПЛ претендует на попадание в символическую сборную года от ФИФА
Вчера, 23:48
Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»
Вчера, 23:37
6
Аршавин отреагировал на попытку похищения Мостового
Вчера, 23:23
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака»
Вчера, 23:00
2
Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»
Вчера, 22:17
15
ФотоБлижайший матч «Зенита» оказался под угрозой
Вчера, 22:10
8
Все новости
Все новости
ФотоФинальный список номинантов на приз The Best от ФИФА
Вчера, 20:48
ФотоФанаты «Манчестер Сити» посвятили Холанду шикарный баннер
Вчера, 09:35
Клуб АПЛ рассматривает кандидатуру экс-тренера «Спартака»
5 ноября
Раскрыто имя футболиста АПЛ, которому агент угрожал пистолетом
5 ноября
«Арсенал» повторил рекорд 136-летней давности
5 ноября
Погибшего Жоту признали игроком года по версии Tuttosport
4 ноября
1
Роналду высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед»: «Они идут не той дорогой»
4 ноября
2
ВидеоБританский король посвятил Бекхэма в рыцари
4 ноября
9
Украина может получить менее половины средств от продажи «Челси»: подробности
4 ноября
10
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии FIFPro
3 ноября
5
Тен Хаг приближается к возвращению в АПЛ спустя год
3 ноября
1
АПЛ. Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» (3:1)
2 ноября
В АПЛ тренерская отставка
2 ноября
АПЛ. «Ливерпуль» обыграл команду Эмери (2:0)
2 ноября
1
АПЛ. «Челси» победил в выездном дерби «Тоттенхэм» (1:0)
1 ноября
АПЛ. «МЮ» ушел от поражения от «Форест» (2:2), «Арсенал» в гостях разобрался с «Бернли» (2:0)
1 ноября
Терри высмеял слова экс-игрока «Тоттенхэма» о «Челси»
1 ноября
Экс-игрок «Тоттенхэма» – о «Челси»: «Они такие большие благодаря Абрамовичу, пару раз купили титул»
1 ноября
7
Юрист высказался о возможности игрока «Манчестер Юнайтед» выступать за сборную России
31 октября
Отец Ибрагимова ответил, будет ли вингер «МЮ» выступать за сборную России
31 октября
2
Салаху предложили 150 миллионов в год
30 октября
2
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
30 октября
4
Канчельскис оценил уровень дагестанского игрока «Манчестер Юнайтед»
30 октября
В «МЮ» отреагировали на получение игроком команды спортивного гражданства России
30 октября
Дагестанский футболист «Манчестер Юнайтед» получил право играть за сборную России
30 октября
6
Еще один футболист включен в Зал славы АПЛ
29 октября
В «Ливерпуле» приняли решение по Слоту после 5 поражений в 6 матчах
28 октября
1
Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro
27 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 