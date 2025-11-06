Финальный список номинантов на приз The Best от ФИФА

ФИФА опубликовала итоговый список из 11 футболистов, претендующих на награду The Best.
Этот приз вручается лучшему игроку года. В 2024-м его получил вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
- Усман Дембеле (Франция и «ПСЖ»);
- Ашраф Хакими (Марокко и «ПСЖ»);
- Гарри Кейн (Англия и «Бавария»);
- Килиан Мбаппе (Франция и «Реал»);
- Нуну Мендеш (Португалия и «ПСЖ»);
- Коул Палмер (Англия и «Челси»);
- Педри (Испания и «Барселона»);
- Рафинья (Бразилия и «Барселона»);
- Мохамед Салах (Египет и «Ливерпуль»);
- Витинья (Португалия и «ПСЖ»);
- Ламин Ямаль (Испания и «Барселона»).
Источник: сайт ФИФА