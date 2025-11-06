Роналду: «У Бекхэма красивое лицо, а я идеален»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что его внешность более привлекательна по сравнению с Дэвидом Бекхэмом.

«Красивее ли я, чем Бекхэм? Как посмотреть. Для меня внешность – это не только лицо. Внешность – это все вместе.

У него красивое лицо, остальное – нормально. Я не нормальный, я идеален (смеется).

Представь меня в красных плавках на Копакабане [пляж в Рио-де-Жанейро], пьющего кокосовую воду. Думаешь, меня не оценят выше Бекхэма?

Никто не будет смотреть на него. Конечно. Он это знает. Но все равно он мне нравится, потому что хорошо говорит», – сказал Роналду.