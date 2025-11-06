Введите ваш ник на сайте
  ЦСКА готов помочь «Спартаку» в борьбе с американскими санкциями

ЦСКА готов помочь «Спартаку» в борьбе с американскими санкциями

Сегодня, 09:51
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил о готовности армейского клуба оказать помощь «Спартаку».

– «Лукойл» попал под санкции. Если к вам придет «Спартак», готовы ли вы этому клубу помочь, если понадобится какая-то ваша консультация?

– Конечно. Безусловно, мы готовы. Если в такой сложной ситуации мы не будем объединяться...

Мне очень нравится фраза, которую я часто напоминаю коллегам: на поле наши команды – соперники, но в кабинетах, в хорошем смысле этого слова, мы должны быть единомышленниками и пытаться особенно в условиях жестких ограничений, санкций, несмотря ни на что, друг другу помогать, идти вперед и дарить людям эмоции, желательно положительные.

Поэтому да, конечно, мы готовы.

  • «Лукойл» курирует «Спартак» более 20 лет.
  • Нефтегазовая компания попала в новый санкционный список США.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бабаев Роман
Комментарии (3)
ilich55
1762415578
Какая на фиг помощь окромя словесного поноса в воздух!? Я тебя поцелую, потом, если захочешь.........
Ответить
NewLife
1762417278
Тошнит от этих идиотов с их вопросами и тривиальных ответов дураков с умным видом.
Ответить
