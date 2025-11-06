Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. «Спартак» в первом четвертьфинале Пути РПЛ победил «Локомотив» – 3:1!

Кубок России. «Спартак» в первом четвертьфинале Пути РПЛ победил «Локомотив» – 3:1!

Вчера, 21:34
104

«Спартак» дома выиграл у «Локомотива» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ливай Гарсия сделал дубль, у Маркиньоса 1+1. Алексей Батраков сначала забил, а затем не реализовал пенальти.

Ответная встреча пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак - Локомотив - 3:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Л. Гарсия, 4; 2:0 - Л. Гарсия, 49; 3:0 - Маркиньос, 55; 3:1 - А. Батраков, 66.
Незабитые пенальти: нет - А. Батраков, 81.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Участник Лиги чемпионов отказался играть со «Спартаком» 1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Локомотив»: 6 ноября 3
Аршавин нашел идеального тренера для «Спартака» 10
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Спартак
Комментарии (104)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
val69
1762455302
Всех КБ братьев с победой!!! Очень прилично отыграли! Молодцы!
Ответить
рылы
1762455328
новая чунга-чанга тарасофская сегодня вообще ничего не показала. а уж как позорно его встречали в стране - запомнят надолго! когда замотали в какую-то тряпку, чтобы не идентифицировали - и бегом через весь аэропорт от журналистов! правильно заремба сказала, что это позорище, и как будто бритни спирс выводили из зала суда. кретины тарасофские)
Ответить
slavа0508
1762455585
Сыграли . хорошо . молодцы сегодня ...но сильно то не радуемся . это кубок...в чемпионате пока так не получается ...
Ответить
lordmrv
1762455589
Как приятно вшивые повизгивают после вчерашнего обсёра! Ребята, с победой! Вызывает изумление ряд моментов -ну понятно пеналя нет в пользу Спартака (все правильно), но при этом ставят такой же Спартаку. Как матч доиграл Баринов? А этот тридвараз Бакаев?
Ответить
Рукаку
1762455878
Похоже, у Локо опять спад :( Атаки нет, фланги умерли. Бакаев не столько играет, сколько быкует, от Руденко никакого толку, Коля как всегда валяется, Пруцев зажегся и погас, Мялковский просто балласт, хз зачем он в заявке, Салтыкова могут загубить, а жаль, была перспектива. Как и у Пиняева. Мише все же пока далеко до тренера чемпионов, каждая игра одна и таже тактика по сути. Соперники тупо видео посмотрели и все его "секреты" раскрыли. Кто выходит на усиление в атаку? Конечно, Сарвели :) Короче блэт, каждый сезон одно и тоже, а в итоге 5-6 место и опять разговоры о том, что надо дать Мише еще поработать, денег у РЖД нет нихрена, плюс им пох на клуб всегда было, так что вместо усиления объедки внутри подбирают, зато тупые комментаторы как мантру повторяют пластинку про "зато в команде почти все россияне". И толку? Это игра, которая не тянет на тройку, а за пределами РФ и вовсе дно. Хотя с Динамо и ЦСКА выдали яркие моменты, вот их наверно и придется пересматривать теперь.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1762455969
Судьи помогли ушастым
Ответить
Паровозов
1762457363
Влетели особо без шансов, забей Батрак пеналь могли за что-то зацепиться.
Ответить
ScarlettOgusania
1762461419
красивая, результативная победа, с изюминкой на торте - голом Марки пяткой мимо вратаря, загляденье, а не гол..!)) радует, что очухались после поражения и вынесли локо без вариантов, могли и с разгромом...
Ответить
шахта Заполярная
1762462402
Наконец то разбанили, с большой задержкой, пишут за мат. Я уже и не знаю какое следующее слово матом будет считаться. Да ладно, бог ему судья этому модератору. Спартак с победой, играли хорошо, могли довести до разгрома, гол пропустили не обязательный, Помазун молодчина, пенальти взял намертво. Но ведь могут, почему так не играть?
Ответить
Cleaner
1762463996
Сегодня Спартак временами показывал хороший футбол. Спартачей с ПОБЕДОЙ! А чего она стоит мы узнаем 26 ноября.
Ответить
Главные новости
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
00:59
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
00:41
Лапочкин указал на судейскую ошибку против «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
00:35
1
Экс-тренер сборной Португалии ответил на предложение «Спартака»
00:12
Игрок РПЛ претендует на попадание в символическую сборную года от ФИФА
Вчера, 23:48
Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»
Вчера, 23:37
6
Аршавин отреагировал на попытку похищения Мостового
Вчера, 23:23
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака»
Вчера, 23:00
2
Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»
Вчера, 22:17
15
ФотоБлижайший матч «Зенита» оказался под угрозой
Вчера, 22:10
8
Все новости
Все новости
Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»
Вчера, 23:37
6
ВидеоПомазун высказался об отраженном пенальти Батракова
Вчера, 22:31
3
Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»
Вчера, 22:17
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:35
Кубок России. «Спартак» в первом четвертьфинале Пути РПЛ победил «Локомотив» – 3:1!
Вчера, 21:34
104
ФотоТюкавин – о баннере болельщиков «Зенита»: «Просто посмеялся»
Вчера, 19:50
6
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Локомотив»: 6 ноября
Вчера, 18:34
3
Семин назвал клуб, который чаще других засуживают в России
Вчера, 16:20
17
Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»
Вчера, 13:53
Мостовой назвал фаворита в матче «Спартак» – «Локомотив»
Вчера, 13:45
11
Григорян оценил кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
Вчера, 12:12
Семак ответил, почему «Зенит» сделал шесть замен в матче с «Динамо»
Вчера, 10:50
4
ВидеоКарпин обратился к болельщикам «Динамо»
Вчера, 10:30
3
Газизов прокомментировал кубковую победу «Динамо Мх» над ЦСКА
Вчера, 10:20
Семак объяснил, почему Вендел не сыграл с «Динамо»
Вчера, 08:16
2
Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 00:48
11
Сергеев – в одном голе от бомбардирского рекорда Кубка России
Вчера, 00:36
Семак – о судействе в игре с «Динамо»: «Наверное, мстят за что‑то»
Вчера, 00:24
14
Карпин объяснил замену Осипенко в перерыве матча с «Зенитом»
Вчера, 00:12
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Динамо Мх» – ЦСКА
5 ноября
2
Семак прокомментировал кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
5 ноября
1
Карпин высказался о победе «Динамо» над «Зенитом»
5 ноября
6
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
5 ноября
1
Кубок России. «Зенит» дома проиграл «Динамо» – 1:3!
5 ноября
77
Видео«Динамо» забило «Зениту», воспользовавшись вратарской ошибкой Латышонка
5 ноября
7
Тренер «Динамо Мх» оценил кубковую победу над ЦСКА
5 ноября
1
Челестини прокомментировал кубковое поражение ЦСКА от «Динамо Мх»
5 ноября
2
ФотоФанаты «Зенита» красиво ответили на кричалку про позор российского футбола
5 ноября
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 