Кубок России. «Спартак» в первом четвертьфинале Пути РПЛ победил «Локомотив» – 3:1!

«Спартак» дома выиграл у «Локомотива» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Ливай Гарсия сделал дубль, у Маркиньоса 1+1. Алексей Батраков сначала забил, а затем не реализовал пенальти.
Ответная встреча пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак - Локомотив - 3:1 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Гарсия, 4; 2:0 - Л. Гарсия, 49; 3:0 - Маркиньос, 55; 3:1 - А. Батраков, 66.
Незабитые пенальти: нет - А. Батраков, 81.
Источник: «Бомбардир»