Заявление РПЛ о возможном переносе матча «Крылья» – «Зенит»

В пресс-службе РПЛ прокомментировали ситуацию с плохим газоном на «Солидарность Арене» в Самаре.

«Крылья Советов» должны принять «Зенит» в воскресенье, 9 ноября, в 13:00 мск.

Матч, вероятно, перенесут из-за проблем с газоном.

Рассматриваться два сценария: обмен играми с «Зенитом» (сейчас – в Петербурге, весной – в Самаре) или перенос на резервную дату.

«РПЛ в курсе ситуации и уже инициировала необходимые процедуры согласно регламенту. Завтра наши эксперты проведут детальную проверку поля.

Одновременно мы ведем переговоры с «Крыльями Советов» и «Зенитом» и прорабатываем различные сценарии решения ситуации, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков и обеспечить равные условия для обеих команд», – заявил представитель лиги.