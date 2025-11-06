Ближайший матч «Зенита» оказался под угрозой

Игра 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом», вероятно, будет перенесена.

Проведение матча на самарской «Солидарность Арене» оказалось невозможно после мероприятий форума «Россия – спортивная держава».

Газон на стадионе очень сильно пострадал и выглядит сейчас так.

В пятницу в Самару поедут эксперты РПЛ, которые, скорее всего, не разрешат проводить матч на «Солидарность Арене».

В таком случае будут рассматриваться два сценария:

обмен играми с «Зенитом» (сейчас – в Петербурге, весной – в Самаре).

перенос матча на резервную дату, если зенитовцы откажутся от обмена.

«Крылья» должны принять «Зенит» в воскресенье, 9 ноября, в 13:00 мск.

Фото: «Чемпионат», «РБ Спорт»