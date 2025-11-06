Ближайший матч «Зенита» оказался под угрозой

Игра 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом», вероятно, будет перенесена.
Проведение матча на самарской «Солидарность Арене» оказалось невозможно после мероприятий форума «Россия – спортивная держава».
Газон на стадионе очень сильно пострадал и выглядит сейчас так.
В пятницу в Самару поедут эксперты РПЛ, которые, скорее всего, не разрешат проводить матч на «Солидарность Арене».
В таком случае будут рассматриваться два сценария:
- обмен играми с «Зенитом» (сейчас – в Петербурге, весной – в Самаре).
- перенос матча на резервную дату, если зенитовцы откажутся от обмена.
«Крылья» должны принять «Зенит» в воскресенье, 9 ноября, в 13:00 мск.
Фото: «Чемпионат», «РБ Спорт»
Источник: «РБ Спорт»