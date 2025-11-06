Введите ваш ник на сайте
Аршавин нашел идеального тренера для «Спартака»

Вчера, 16:07
12

Андрей Аршавин отреагировал на возможное назначение Марцела Лички в «Спартак».

– Как смотрите на возвращение Лички в Россию, его работу в «Спартаке»?

– Я бы хотел, чтобы такой тренер, как Марцел, работал в России. Подойдет ли он «Спартаку», лучше решать руководителям клуба.

– Стилистически чех подходит под спартаковский футбол?

– Если «Спартак» хочет играть в яркий атакующий футбол, Личка как нельзя лучше подходит. Если он еще сможет оборону наладить, то вообще супер.

  • Личка в конце октября был уволен из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».
  • До этого чешский специалист возглавлял «Динамо».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Личка Марцел
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1762436309
Вот как всем миром выбирает тренера для Спартака ...а кто то ещё говорит не народная команда ...
Ответить
Блямба
1762436346
Хрячью какой палец в рот не клади всё равно на выходе пися
Ответить
FWSPM
1762437114
продавай лучше окна гнусавый
Ответить
Литейный 4 (returned)
1762438034
Стилистически срамтаку подойдёт и Наська Волочкова. Хуже не будет. Гыгыгы
Ответить
FFR
1762441073
Личку возьмите себе в Зенит, раз он хороший тренер.
Ответить
Айболид
1762443763
крючкохвостое стадо вспучило недетски .
Ответить
Cleaner
1762444184
Аршавину, чем хуже Спартаку, тем лучше!!!
Ответить
sochi-2013
1762447586
"- Коли шансы на нуле, Ищут злата и в золе! Спартак (в нынешнем виде) тоже в смысле рожи Далеко не крем-брюле" (да простит меня Л. Филатов)) ) Сильно Андрюша Спартак не любит.
Ответить
Pourquoi pas
1762454161
Какая-нибудь безличка подойдёт Спартаку лучше некуда! Всё равно обос...т! Игроки дырявые, тренера кучерявые... Амбиции непомерные! Все беды К&б от болел и руководителей!!!
Ответить
Юбиляр
1762461321
Аршавин открыл Личико !)...
Ответить
