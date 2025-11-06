Аршавин нашел идеального тренера для «Спартака»

Андрей Аршавин отреагировал на возможное назначение Марцела Лички в «Спартак».
– Как смотрите на возвращение Лички в Россию, его работу в «Спартаке»?
– Я бы хотел, чтобы такой тренер, как Марцел, работал в России. Подойдет ли он «Спартаку», лучше решать руководителям клуба.
– Стилистически чех подходит под спартаковский футбол?
– Если «Спартак» хочет играть в яркий атакующий футбол, Личка как нельзя лучше подходит. Если он еще сможет оборону наладить, то вообще супер.
- Личка в конце октября был уволен из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».
- До этого чешский специалист возглавлял «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»