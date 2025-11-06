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  • У Орлова возникли претензии к Семаку за игру «Зенита» с «Динамо»

У Орлова возникли претензии к Семаку за игру «Зенита» с «Динамо»

6 ноября 2025, 15:18
9

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо».

  • Петербуржцы уступили в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:3.
  • Ответная игра пройдет в Москве 27 ноября.

«Очень много вопросов к Сергею Семаку и его тренерскому штабу. «Зенит» нашeл свою игру, прекрасно провeл два матча чемпионата – с московскими «Динамо» и «Локомотивом». Все игроки подходят к лучшей форме. И вдруг Семак делает шаг назад, совершает психологическое отступление, выставляя такой состав, как будто этот матч – проходной.

Если у вас игра уже пошла, так продолжайте этот состав наигрывать. Какая разница – Кубок или чемпионат? Чем чаще они будут вместе играть, тем лучше. У топ-клубов костяк из 12-15 футболистов состоит. Травм у «Зенита» нет, матч РПЛ только в воскресенье – времени на восстановление достаточно.

Тем более кубковый турнир перешeл в стадию четвертьфинала, дальше – игра на вылет. Первый матч дома – надо делать задел, забивать как можно больше голов. Ещe и соперник такой принципиальный – «Динамо». Хозяева же начали матч так, словно они ещe в групповом турнире, а не в плей-офф. «Зенит» оказался ментально не готов к игре, не настроился. Своим стартовым составом Семак словно дал понять: если надо, во втором тайме отыграемся. Это же был просто подарок для «Динамо»! Для меня это удивительно. Да и для всех болельщиков, наверное, тоже», – сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Павелий
1762432364
Как же Гена смеет ругать Сирожу-физрука? =)
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Garrincha58
1762432727
Орлов Зенит и основным составом еле еле на тоненького выиграл у Динамо Карпин просто переиграл Семака как мальчишку.Тактика стягивания футболок и мелких фолов приносит свои плоды да и судья вообще не должен больше судить в РПЛе. Цирк устроил ладно хватамба в центре поля, но в штрафной это уже перебор Если бы он в первом тайме хоть пару раз дал жёлтые за хватайку то игроки бы уже призадумались, но этот матч я думаю войдёт в историю по кол-ву стягивания футболок это не футбол хрень какая то
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FWSPM
1762434026
Семак обделался по полной что и говорить.
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Иван Петров 1986
1762434422
Ну они же блохастые.
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Блямба
1762437165
МЧС объявило ГСО. ГЕне что то приснилось.
Ответить
Интерес
1762445822
Питерцы смешные.Всегда говорили, что Кубок даёт возможность запасу держать нужную форму и доказывать своё право на основу, и вдруг...Ах да, я забыл, что это только при победах в матчах Кубка, как в группе, с полным набором побед и очков. Так вчера вроде все "копакабанцы энд Глушенков" вышли на поле...и заглотили два гола!
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