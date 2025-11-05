Семин выбрал 2 лучших российских футболистов за 10 лет

Юрий Семин рассказал, каких игроков из России считает лучшими за последнее десятилетие.
«Надо выделять тех, кто себя хорошо проявил как у нас, так и в зарубежных хороших клубах. Я бы назвал Головина, потому что он постоянно играет в «Монако». И еще Алексея Миранчука, который тоже играл в хороших зарубежных командах.
У Головина и Миранчука есть техника, хорошее понимание игры и физическая подготовка. Еще важно, что они были стабильны и всегда выдерживали конкуренцию», – заявил Семин.
- Головин в «Монако» с 2018 года. До этого выступал за ЦСКА.
- Миранчук сейчас играет в МЛС за «Атланту Юнайтед». В Италии он был в «Торино» и «Аталанте», куда перешел из «Локомотива» в 2020 году.
