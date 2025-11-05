Семин выбрал 2 лучших российских футболистов за 10 лет

Юрий Семин рассказал, каких игроков из России считает лучшими за последнее десятилетие.

«Надо выделять тех, кто себя хорошо проявил как у нас, так и в зарубежных хороших клубах. Я бы назвал Головина, потому что он постоянно играет в «Монако». И еще Алексея Миранчука, который тоже играл в хороших зарубежных командах.

У Головина и Миранчука есть техника, хорошее понимание игры и физическая подготовка. Еще важно, что они были стабильны и всегда выдерживали конкуренцию», – заявил Семин.