Ташуев тремя словами описал возможное назначение Риеры в «Спартак»

3 ноября, 23:16
8

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о желании «Спартака» пригласить Альберта Риеру.

43-летнего испанца называют приоритетным кандидатом для московского клуба на замену Деяну Станковичу.

«Это какая-то ирония, сатира, юмор. Я ничего не имею против коллег из разных стран, но это моветон для «Спартака» и нашего чемпионата.

История «Спартака» – это Бесков, Романцев, который выходил в полуфинал Кубка чемпионов. Тогда был стиль игры, понимание футбола, а работали наши тренеры. Сейчас тоже есть масса отечественных специалистов, которые готовы спокойно работать в «Спартаке», в том числе и я.

Я восемь матчей провeл против «Спартака» – четыре выиграл, четыре ничьих. Ни разу не проиграл со своими низкобюджетными клубами.

Во всeм мире если ты с такими командами успешно работаешь, тебя двигают дальше. У нас это работает по-другому: мы не любим и не уважаем себя. Это не обидно, но расстраивает.

У нас отличные люди, умные. Во всех отраслях у нас лучшие достижения в мире, в том числе в спорте. В Испании идеальный климат для развития футбола. У нас четыре-шесть месяцев зима. В этом плане сложнее.

Риера испанец? У нас было дофига испанцев в России. В «Торпедо» работал Клотет, так мы с «Ахматом» 5:1 обыграли его команду. Он тоже где-то работал, творил какие-то чудеса, как рассказывали. Было очень забавно.

Не он первый такой. Мы встречались с разными тренерами, с тем же Хуанде Рамосом в первенстве Украины. Поэтому всю эту историю даже не хочется комментировать», – заявил Ташуев.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
  • Риера работает в «Целе» с лета 2024 года. Он взял с командой чемпионство и два Кубка Словении.
  • Тренера можно выкупить за 1,5-2 миллиона евро.

Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1762203811
"Во всeм мире если ты с такими командами успешно работаешь, тебя двигают дальше." -он прикалывается что ли? Чем он лучше Клотета?
Ответить
VVM1964
1762203875
"Во всех отраслях у нас лучшие достижения в мире, в том числе в спорте." - можно поподробнее вот этот момент !)...
Ответить
JIEGEHDA
1762205603
Личка или Николич спасут их . Ну или на крайняк дать год полтора свободы Талалаеву . Ну чтоб молча терпеть его выходки и дать полную свободу .
Ответить
ScarlettOgusania
1762206998
в каждом слове чувствуется ревность, что не Ташуев займёт место ГТ, а какой-то там испанец, а ведь повторяется Серёга, вспоминая игры со Спартаком... и что самое важное, не Спартак ему важен, как команда, а деньги за должность ГТ, обычная алчность разрывает ему сердце...))
Ответить
timon2401
1762229431
Зависть и ничего более… А вот про «отрасли» и т. д. подзагнул, конечно, дядька))) Пересмотрел, видимо, федеральные каналы, где у нас всё «!!!!!» (хорошо).
Ответить
rash1959
1762235491
Как же хорошо, что его нет в тренерах ни одной команды.
Ответить
