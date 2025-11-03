Ташуев тремя словами описал возможное назначение Риеры в «Спартак»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о желании «Спартака» пригласить Альберта Риеру.

43-летнего испанца называют приоритетным кандидатом для московского клуба на замену Деяну Станковичу.

«Это какая-то ирония, сатира, юмор. Я ничего не имею против коллег из разных стран, но это моветон для «Спартака» и нашего чемпионата.

История «Спартака» – это Бесков, Романцев, который выходил в полуфинал Кубка чемпионов. Тогда был стиль игры, понимание футбола, а работали наши тренеры. Сейчас тоже есть масса отечественных специалистов, которые готовы спокойно работать в «Спартаке», в том числе и я.

Я восемь матчей провeл против «Спартака» – четыре выиграл, четыре ничьих. Ни разу не проиграл со своими низкобюджетными клубами.

Во всeм мире если ты с такими командами успешно работаешь, тебя двигают дальше. У нас это работает по-другому: мы не любим и не уважаем себя. Это не обидно, но расстраивает.

У нас отличные люди, умные. Во всех отраслях у нас лучшие достижения в мире, в том числе в спорте. В Испании идеальный климат для развития футбола. У нас четыре-шесть месяцев зима. В этом плане сложнее.

Риера испанец? У нас было дофига испанцев в России. В «Торпедо» работал Клотет, так мы с «Ахматом» 5:1 обыграли его команду. Он тоже где-то работал, творил какие-то чудеса, как рассказывали. Было очень забавно.

Не он первый такой. Мы встречались с разными тренерами, с тем же Хуанде Рамосом в первенстве Украины. Поэтому всю эту историю даже не хочется комментировать», – заявил Ташуев.