Введите больше 2-х символов

«Спартаку» предложили Гвардиолу

3 ноября, 19:24
23

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин порассуждал о выборе нового главного тренера для клуба.

«Надо брать тренера, у которого уже есть чемпионство в какой-либо стране. Он должен быть не старше 60 лет. Сейчас развиваются технологии, специалист должен уметь работать с новыми гаджетами. Те, кто старше 60, они менее подвержены работе с гаджетами.

Станкович подходит под эти критерии? Надежды в адрес него были, но у него хорошо получается только красные карточки получать и смотреть на футбольное поле с верхнего яруса трибун. Тренер должен быть не просто агрессивным товарищем, а нужно быть психологом. А что Станкович ещe может – визжать на бровке, бутылки бросать и стeкла бить? Пока ничего не показывает. В «Спартаке» были не сильно шумные Бесков и Романцев.

Есть, например, Клопп, Гвардиола. Я беру тех тренеров, которых может осилить «Спартак». Деньги у клуба есть. Берите того, кто команду к чемпионству приведeт. «Спартак» может пригласить Гвардиолу. Тут только цена вопроса. «Спартак» способен дать большую зарплату. Они же сюда едут только денег заработать», – сказал Заварзин.

  • «Спартак» сейчас заинтересован в Альберте Риере из «Целе».
  • Испанца поедут просматривать.
  • Риера говорит на русском, он с 2009 году женат на россиянке.

Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно» 3
Юран сказал, чего не хватает «Спартаку» 4
Ари – о бывшем партнере по «Спартаку»: «Реально пил много, но не терял форму» 16
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Спартак Гвардиола Хосеп
Foxitkuban
1762190692
Когда Спартаку предложили Гвардиолу, Спартак пустил слюну. Когда Гвардиоле предложили Спартак, Гвардиолу стошнило.
Ответить
Benifacto
1762191736
он перестал пить таблетки чтоле?
Ответить
хрю-хрю
1762192236
"Я беру тех тренеров, которых может осилить «Спартак»" ахаха! 25 лямов зарплата + трансферы под него, иначе не пойдёт. ну всего-то от 300 лямов можно начинать разговор) тарасятник тут не при чём, это просто заварзин тупое, раз такое хрюкнул)
Ответить
Xiko
1762192411
Голову что ль отморозил?
Ответить
Марк Аврелий!
1762195770
Бердыева "на царство"!
Ответить
Марк Аврелий!
1762196080
Спартак сказал - "пфи"
Ответить
Вжыхъ
1762196298
Предложили, блин;))) Словно Клопп и Пеп в очереди стоят в Спартак;)))
Ответить
Artemka444
1762198242
Ахахах клоуны
Ответить
СПОРТ 21 века
1762198684
Спартак, конечно, великий, но не настолько...
Ответить
FWSPM
1762201962
проблема не в деньгах а в полититическорй ситуации
Ответить
