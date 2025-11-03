«Спартаку» предложили Гвардиолу

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин порассуждал о выборе нового главного тренера для клуба.

«Надо брать тренера, у которого уже есть чемпионство в какой-либо стране. Он должен быть не старше 60 лет. Сейчас развиваются технологии, специалист должен уметь работать с новыми гаджетами. Те, кто старше 60, они менее подвержены работе с гаджетами.

Станкович подходит под эти критерии? Надежды в адрес него были, но у него хорошо получается только красные карточки получать и смотреть на футбольное поле с верхнего яруса трибун. Тренер должен быть не просто агрессивным товарищем, а нужно быть психологом. А что Станкович ещe может – визжать на бровке, бутылки бросать и стeкла бить? Пока ничего не показывает. В «Спартаке» были не сильно шумные Бесков и Романцев.

Есть, например, Клопп, Гвардиола. Я беру тех тренеров, которых может осилить «Спартак». Деньги у клуба есть. Берите того, кто команду к чемпионству приведeт. «Спартак» может пригласить Гвардиолу. Тут только цена вопроса. «Спартак» способен дать большую зарплату. Они же сюда едут только денег заработать», – сказал Заварзин.