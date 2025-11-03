У Станковича конкретные претензии к Левникову

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович недоволен судейством петербуржца Кирилла Левникова.

Претензии выражены после матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Краснодар» заканчивал встречу вдевятером.

Станкович в 1-м тайме получил желтую карточку.

Левников судит в РПЛ с 2014 года.

«Это уже не первый раз происходит именно с этим арбитром. Если взять статистику, процент набранных очков, когда он работает на наших матчах, минимален. Это уже не первый раз. Все в совокупности», – сказал Станкович.