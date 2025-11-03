Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У Станковича конкретные претензии к Левникову

Сегодня, 16:11
24

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович недоволен судейством петербуржца Кирилла Левникова.

Претензии выражены после матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

  • «Краснодар» заканчивал встречу вдевятером.
  • Станкович в 1-м тайме получил желтую карточку.
  • Левников судит в РПЛ с 2014 года.

«Это уже не первый раз происходит именно с этим арбитром. Если взять статистику, процент набранных очков, когда он работает на наших матчах, минимален. Это уже не первый раз. Все в совокупности», – сказал Станкович.

Еще по теме:
Станкович объяснил свою карточку в матче с «Краснодаром» 3
«Хуже не будет»: «Спартаку» предложили инновационную замену Станковичу 5
Станкович прокомментировал нападение на автобус «Спартака» в Краснодаре
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Левников Кирилл
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1762175683
Ну вот , как по графику - на второй день начинается нытьё и скулёж . Начинается всё с главнюка и пр.официальных лиц , а к завтрашнему дню уже самый последний сектант будет скулить ,что во всём виноват газпром .
Ответить
Интерес
1762175927
...и так у Станка все прошедшие 14 матчей,даже победные.
Ответить
Semenycch
1762175971
Клоун!
Ответить
Bomjipidary
1762178602
Базара ноль, что станок все! Но он сказал правду, ********* судья всегда гасит Спартак. У него такая разнарядка от Миллера.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1762178981
Если бы не Левников счёт был бы разгромный и не в пользу хряков. Уж не им только хрюкать. Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1762181966
90 минут играть не давали, потом отпустило?
Ответить
Вжыхъ
1762183086
Да вроде нормально отсудила бригада. За удары по лицу надо было сразу удалять возможно, но зато забавно получилось. А жаловаться не стоит - оба гола сами себе привезли. Работать надо, ну или девочек менять...
Ответить
шахта Заполярная
1762183471
Согласен полностью с Станковичем. Когда матчи Спартака судит именно этот газовик.
Ответить
vick-north-west
1762183522
Станкович уже так давно в Спартаке, что видит % очков с Левниковым? По-моему, 23.07.22 Краснодар - Спартак 1:4 при судействе Левникова тренером был Абаскаль...
Ответить
Вжыхъ
1762183672
И, да, в чём конкретика претензий Станковича? То, что Спартак матчи, которые судит Левников, сливает, так и где тут вина судьи? Можно подумать они другие матчи не сливают?!
Ответить
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии FIFPro
18:15
1
ФотоВ «Спартаке» определили лучшего игрока октября
17:40
5
Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»
16:55
5
ФотоБолельщики «Милана» попросили отстранить от матчей двух фанаток за слишком вульгарный вид
16:40
16
У Станковича конкретные претензии к Левникову
16:11
24
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
3
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
7
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
13
Все новости
Все новости
Директор «Пари НН» честно ответил, не жалеет ли о назначении Шпилевского
18:37
Бояринцев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
18:22
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:00
3
«Зенит» существенно поднял ценник на Жерсона
17:50
4
Рабинер оценил главного кандидата на замену Станковичу
17:28
Экс-директор «Спартака»: «Игра – жуть, страшно становится»
16:21
2
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
В «Динамо Мх» высказались об аренде Соболева
15:41
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
3
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
7
«Это будет очень-очень дорого»: Талалаев предупредил клубы, которым интересны игроки «Балтики»
15:13
8
Названа самая «истеричная» команда в истории России
14:54
1
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Мостовой оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»
14:33
3
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
13
Агкацев определил фактор, который помог Мостовому избежать похищения
14:14
1
В «Ахмате» ответили на вопрос о доверии к Черчесову на фоне 6 матчей без побед
14:01
2
Реакция Рабинера на поражение «Спартака» от «Краснодара»
13:54
2
Станкович объяснил свою карточку в матче с «Краснодаром»
13:35
3
Зобнин прокомментировал хулиганскую атаку на автобус «Спартака» в Краснодаре
13:15
3
Реакция Адиева на новость об отставке из «Крыльев Советов»
12:49
«Спартак» до сих пор не может вылететь из Краснодара
12:43
8
Совет от Дивеева, как не стать жертвой похищения
12:33
1
ВидеоКордоба прокомментировал удаление в матче со «Спартаком»
12:24
3
В «Целе» отреагировали на предметный интерес «Спартака» к тренеру Риере
12:04
Адиева уволили из «Крыльев Советов» (Илья Казаков)
11:55
19
«Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ
11:45
14
Агкацев: «Хотели взять реванш у «Спартака»
11:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 