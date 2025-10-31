Введите ваш ник на сайте
Тренер «Пари НН» высказался о поражении от ЦСКА

Вчера, 22:34
2

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал гостевую игру с ЦСКА (0:2) в 14-м туре РПЛ. По его словам, на результате сказалась разница в классе между командами.

«У нас был план, хорошие моменты, к сожалению, был глупый пенальти. Во втором тайме вышли компактным блоком, ожидая переходов. У нас как в первой, так и во второй половине игры были моменты, к сожалению, не получилось.

Сложно объяснить [поражение]. Мало какая из команд нижней восьмерки играла здесь так с ЦСКА. Были моменты, где‑то фазы переключения не до конца доигрывали. У штрафной не искали быстрое завершение. Моменты были, но, к сожалению, чего‑то не хватало.

Седьмой пенальти в нашу сторону за сколько‑то матчей. Обидно такой гол пропускать. Кроме удара в перекладину в начале, хорошо контролировали игру, у самих моменты, забегания были.

Во втором тайме я перестроился на атакующего вингера, пространства было больше, игра была более открытая. При такой игре тоже были шансы. Обидно, к сожалению, сказывается разница в классе. Все видят, что команда сильно добавила.

Замены? Все стараются в меру своих возможностей, но выше крыши ты не прыгнешь, надо быть объективным. Я говорю ребятам, что надо полностью отдаваться во всех фазах, особенно базовые элементы, борьба, быстрые переключение фазы после перехватов. Все должны быть на 100% заточены на выбегания, отборы, только так есть шансы против топ‑команд набрать очки», – сказал Шпилевский.

  • Голы у ЦСКА забили Иван Обляков на 40-й минуте с пенальти и Матвей Кисляк на 82-й.
  • Нижегородцы занимают 16-е место в РПЛ с 7 очками после 13 туров. Безвыигрышная серия «Пари НН» в чемпионате России достигла 6 матчей подряд.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН ЦСКА Шпилевский Алексей
Комментарии (2)
Интерес
1761942856
Ты такой импозантный и умелый, что тебе дорога не в российский топ-клуб,а в европейский, из топ-5 чемпионатов.
Ответить
mixa1972
1761944834
фазы, фазы, фазы
Ответить
