  • Главная
  • Новости
  • Шпилевский объяснил, почему в ворота «Пари НН» часто назначают пенальти

Шпилевский объяснил, почему в ворота «Пари НН» часто назначают пенальти

Сегодня, 11:22
1

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский считает, что команде необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно.

Он также высказался о большом количестве пенальти в ворота команды.

В пятницу нижегородцы проиграли на выезде ЦСКА в матче 14‑го тура РПЛ – 0:2.

– Есть объяснение, почему столько пенальти назначается в ваши ворота?

– Трудно объяснить, всего по чуть‑чуть. Где‑то ситуацию игроки неправильно оценивают, где‑то невынужденно, как в матче с «Сочи».

Если бы все было безвольно, нас переиграли по всем статьям, сказал бы, что это моя полностью вина, что мы не продвигаемся. Но такого нельзя сказать. Ребята максимально стараются, тренерский штаб все для этого делает. Надо дотерпеть, в зимнее трансферное окно необходимо усиливаться.

– Есть понимание, как команда будет выглядеть в следующем матче?

– Мы отталкиваемся от подбора футболистов, где ребята себя более комфортно чувствуют. Все зависит от структуры соперника, от многих нюансов., от того, где мы играем, – дома или на выезде.

Я был недоволен, что наши нападающие выжидали. В первом тайме встречали, а не атаковали, это позволяло сопернику часто менять фланги. Если ты будешь позволять делать такую смену направлений, рано или поздно соперник такого класса найдет большинство. Потом будет сложно их удержать, когда они набирают скорость.

Я был злой, потому что нападающие не атаковали, много времени для размышления давали центральным защитникам, которые потом находили Кисляка, Облякова. Но в целом все равно хорошо контролировали [игру].

  • Голы у ЦСКА забили Иван Обляков на 40-й минуте с пенальти и Матвей Кисляк на 82-й.
  • Нижегородцы занимают 16-е место в РПЛ с 7 очками после 13 туров. Безвыигрышная серия «Пари НН» в чемпионате России достигла 6 матчей подряд.

В этом сезоне пенальти в ворота «Пари НН» назначали 6 раз в РПЛ и 2 раза в FONBET Кубке России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН ЦСКА Шпилевский Алексей
Интерес
1761986830
Я на корточках сижу, снизу на игру гляжу, всё сижу и гляжу,а команда-"ни жу-жу"...
Ответить
