Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

– Вы играете в последнее время с командами, которые больше уделяют время защите. Сегодня проблем у ЦСКА не было, «Пари НН» давал играть. Вам было проще сегодня, чем с «Крыльями»?

– Хороший анализ. Спасибо вам. Не было проще. Если бы забили быстрый гол, то был бы более легкий матч. Это был такой же по сложности матч, как с «Крыльями». Мы должны были закрывать этот матч в первые 10–15 минут, но мы этого не сделали. Мы, конечно, доминировали. Эти очки очень важны, фундаментально важные очки.

– Расскажите о травме Мойзеса и Алеррандро…

– Мойзес сделал движение и почувствовал что‑то в икроножной мышце. Мы не знаем, что это такое. Такое у меня впервые в жизни, даже в моей карьере такого не было. У Аллерандро ничего серьезного, но он тоже почувствовал что‑то. Бандикяна выпустили, потому что он очень хорошо тренировался.

– Насколько сегодня получилось все задуманное?

– У нас были такие же сложности, в техническом плане не было точности. Как только они начинают играть, то и мы что‑то создаем. Команды это знают и пытаются отказаться от своего стиля, закрыться. Нам надо научиться играть такие виды матчей. Мы сделали достаточно, чтобы выиграть эту игру. В последние полчаса был красивый футбол. Нам есть куда расти.

– Рассматривали ли возможность попробовать Алвеса или Поповича на позиции нападающего?

– Алвес травмирован, а Попович не нападающий, он никогда не играл на этой позиции. Только если это ложная девятка.

– Попович сказал, что может играть на любой позиции…

– Понятно, что Попович хочет играть на всех позициях [смеется]. Он играл так в молодежном футболе, сейчас он играет в ЦСКА. Это риск, тренер должен быть очень внимателен со своими футболистами.

– У Облякова, Кисляка, Глебова и Лукина желтые карточки. После следующего матча дерби со «Спартаком». Будет ли ротация какая‑то?

– Это футбол, надо уважать футбол. Я никогда не стараюсь обмануть футбол, всегда буду строить самую лучшую команду.