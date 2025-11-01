Лапочкин оценил решение Карасева о пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Пари НН»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил решение главного судьи Сергея Карасева назначить пенальти в матче 14-го тура ЦСКА – «Пари НН» (2:0).

«На повторе мы хорошо видим, что защитник правой ногой попадает в ахилл Мусаева. Тамерлан падает, да, через шаг, но он на скорости. Поэтому это естественный шаг. И дальше нападающий заваливается. Есть физический контакт сзади с областью ахилла. Сергей Карасев после небольшой паузы сам назначает пенальти. Мне кажется, отличное решение арбитра», – сказал Лапочкин.