Зенитовец Луис Энрике определил самого талантливого российского футболиста

Вингер «Зенита» Луис Энрике считает своего одноклубника главным талантом российского футбола.

– Один известный петербургский комментатор Геннадий Орлов недавно заявил, что Глушенков талантливее Андрея Аршавина. Согласны?

– Честно говоря, я не так хорошо знаком с Андреем Аршавиным. Я слышал, что он играл в «Зените», что он легенда клуба и человек, который оставил большой след в истории петербургского и российского футбола, но я не видел его игры, поэтому не могу судить.

– Хорошо, перефразирую. Считаете ли вы Максима Глушенкова самым талантливым российским футболистом?

– Да, конечно. Макс – очень сильный игрок, и он много делает для команды. Я вижу, как он работает, как растeт, как помогает партнeрам. У него большой талант, отличные футбольные качества и огромное желание развиваться.

Думаю, он действительно может считаться одним из лучших игроков в России и, возможно, самым талантливым среди российских футболистов сейчас.