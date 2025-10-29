Быстров призвал к отставке тренера РПЛ: «Пусть уезжает в Европу, если такой способный»

Владимир Быстров недоумевает, почему Алексей Шпилевский до сих пор не уволен с поста главного тренера «Пари НН». Команда из Нижнего Новгорода занимает 16-е место в РПЛ после 13 туров, имея на счету семь очков.

«Для меня две отставки минимум должно быть после этого тура, но мы все терпим и ждем непонятно чего. Вашего друга, я не знаю, как его звать Шпилевский, Милевский… Я его уважаю, но пусть уезжает в Европу и там тренирует, если он такой способный, перспективный и пусть оставит наш слабый чемпионат уже тем слабым тренерам, которые у нас есть.

А вторая отставка – Станкович. По-моему, уже всем все понятно», – сказал Быстров.