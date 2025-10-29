Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Быстров призвал к отставке тренера РПЛ: «Пусть уезжает в Европу, если такой способный»

Быстров призвал к отставке тренера РПЛ: «Пусть уезжает в Европу, если такой способный»

Вчера, 11:13
5

Владимир Быстров недоумевает, почему Алексей Шпилевский до сих пор не уволен с поста главного тренера «Пари НН». Команда из Нижнего Новгорода занимает 16-е место в РПЛ после 13 туров, имея на счету семь очков.

«Для меня две отставки минимум должно быть после этого тура, но мы все терпим и ждем непонятно чего. Вашего друга, я не знаю, как его звать Шпилевский, Милевский… Я его уважаю, но пусть уезжает в Европу и там тренирует, если он такой способный, перспективный и пусть оставит наш слабый чемпионат уже тем слабым тренерам, которые у нас есть.

А вторая отставка – Станкович. По-моему, уже всем все понятно», – сказал Быстров.

Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Пари НН Быстров Владимир Шпилевский Алексей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1761728112
) Алкоремиссия закончилась и Володьку понесло.. Пора на рыбалку.(
Ответить
ScarlettOgusania
1761729302
Володьке лишь бы о чем-нибудь прокукарекать, а там трава не расти...)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1761735402
у людей мозг развивается всю жизнь, а у олигофрена быстрика он остался на уровне развития эмбриона
Ответить
нейтральныйкакникто
1761737276
Что вы на Володю напали, нужно же с пониманием относиться! После того случая в раздевалке Спартака , с участием ЛУЧШЕГО ПО ВСЕМ СТАТЬЯ ФУТБОЛИСТА РОССИИ, страшно даже озвучить имя и фамилию , Володя так и не оправился -психологическая травма осталась на всю жизнь, хоть наверное и заливалась большими обьёмами горячительного1))))
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1761826846
Вова,но тебя то ещё держат в СМИ,хотя кроме информационного поноса в твоих речах ничего нет
Ответить
