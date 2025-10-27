Гусев определил сильнейшего тренера в истории России

Комментатор Виктор Гусев назвал сильнейшего тренера в истории России.
– Романцев – сильнейший тренер в истории российского футбола?
– Наверное, да – Романцев.
Хотя, конечно, и Станислав Черчесов с нашим праздником на домашнем чемпионате мира, и Анатолий Бышовец с олимпийской победой, и Валерий Газзаев с Кубком УЕФА, и Курбан Бердыев с невероятным взлетом «Рубина», и Сергей Семак с чередой зенитовских титулов, и просто великий Юрий Семин этого титула заслуживают в не меньшей степени.
- Романцев не тренирует с 2005 года.
- Тренер 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
- В 1994-1996 и 1998-2002 годах Романцев тренировал сборную России.
Источник: «Спорт-Экспресс»