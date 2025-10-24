Лапочкин – о РПЛ: «Мы чемпионы мира по легковесным пенальти»

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин обратил внимание на проблему легковесных пенальти в лиге.

«Мы чемпионы мира по легковесным пенальти. У нас назначается огромное количество таких одиннадцатиметровых.

Меня удивляет другое. Я говорил с арбитрами: «Почему так происходит?» Они сами не понимают.

Проблема самая большая, что арбитры этого не понимают. Куча легковесных пенальти, а еще и двойные трактовки…

У нас возглавляет судейство иностранец [Милорад Мажич], который должен показывать качество.

У нас разве судейство улучшилось? Это просто вопрос. Спорных моментов стало меньше? Мне кажется, что нет», – сказал Лапочкин.