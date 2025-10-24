Лапочкин – о РПЛ: «Мы чемпионы мира по легковесным пенальти»

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин обратил внимание на проблему легковесных пенальти в лиге.
«Мы чемпионы мира по легковесным пенальти. У нас назначается огромное количество таких одиннадцатиметровых.
Меня удивляет другое. Я говорил с арбитрами: «Почему так происходит?» Они сами не понимают.
Проблема самая большая, что арбитры этого не понимают. Куча легковесных пенальти, а еще и двойные трактовки…
У нас возглавляет судейство иностранец [Милорад Мажич], который должен показывать качество.
У нас разве судейство улучшилось? Это просто вопрос. Спорных моментов стало меньше? Мне кажется, что нет», – сказал Лапочкин.
Источник: «Матч ТВ»