Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Бителло определил сильнейшего бразильца в составе «Зенита»

Бителло определил сильнейшего бразильца в составе «Зенита»

Сегодня, 16:29
3

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло назвал лучшего игрока «Зенита» из числа своих соотечественников.

– А кто самый сильный из бразильцев в «Зените»?

– Мы понимаем, что у «Зенита» в целом очень хорошая команда. Не надо думать только бразильцах. Есть и хорошие русские игроки.

Но что касается бразильцев, наверное, Луис Энрике – самый сильный. Мы понимаем, насколько он мощный, быстрый, всегда опасен в атаке.

Но в середине еще есть Вендел. И Мантуан, которые очень хорошо атакует. Но, как я уже сказал, есть не только бразильцы, но и русские. Поэтому мы должны быть внимательны все 90 минут.

  • Матч пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 26 октября, в 17:30 мск.
  • «Зенит» идет на 4-м месте в РПЛ, «Динамо» – на 8-м.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Энрике Луис Бителло
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1761313864
Русских то больше всех))
Ответить
Интерес
1761314793
4-2 и подвал таблицы. С Валеркой в клетке.
Ответить
