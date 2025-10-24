Бителло определил сильнейшего бразильца в составе «Зенита»

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло назвал лучшего игрока «Зенита» из числа своих соотечественников.

– А кто самый сильный из бразильцев в «Зените»?

– Мы понимаем, что у «Зенита» в целом очень хорошая команда. Не надо думать только бразильцах. Есть и хорошие русские игроки.

Но что касается бразильцев, наверное, Луис Энрике – самый сильный. Мы понимаем, насколько он мощный, быстрый, всегда опасен в атаке.

Но в середине еще есть Вендел. И Мантуан, которые очень хорошо атакует. Но, как я уже сказал, есть не только бразильцы, но и русские. Поэтому мы должны быть внимательны все 90 минут.