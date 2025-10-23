43-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году

Пресс-секретарь Федерации футбола Туниса Кайс Регес ответил, когда возможен товарищеский матч со сборной России.

«Не раньше ноября следующего года. Мы готовы сыграть, но пока практически весь график сборной Туниса загружен другими играми. Из доступного только ноябрь 2026 года», – сказал Регес.