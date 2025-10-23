Введите ваш ник на сайте
43-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году

Сегодня, 14:48
1

Пресс-секретарь Федерации футбола Туниса Кайс Регес ответил, когда возможен товарищеский матч со сборной России.

«Не раньше ноября следующего года. Мы готовы сыграть, но пока практически весь график сборной Туниса загружен другими играми. Из доступного только ноябрь 2026 года», – сказал Регес.

  • В октябре российская сборная победила Иран (2:1) и Боливию (3:0).
  • До конца 2025 года запланированы еще 2 товарищеских матча – против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).
  • Тунис занимает 43-е место в рейтинге ФИФА.

Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Тунис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1761221142
Что б не сделали Бобо Поиграю с Лимпопо (с) Пудель.
Ответить
