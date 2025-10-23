Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Адольфо Гайч рассказал, что помешало ему раскрыться в ЦСКА.
– Ты в аренде в «Крыльях», ещe рассчитываешь вернуться в ЦСКА? Или для тебя эта дверь уже окончательно закрыта?
– Я пока не знаю, что будет в будущем. Посмотрим. Сейчас я в «Крыльях». А когда закончится моя аренда здесь, то закончится и мой контракт с ЦСКА.
– У тебя есть понимание, почему в ЦСКА у тебя всe получилось явно не так, как хотелось бы?
– Я всегда хотел играть за ЦСКА. Но сейчас все мои мысли полностью сконцентрированы на «Крыльях». Я постараюсь показать свой лучший футбол для этой команды.
Я считаю, в ЦСКА мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше.
- Гайч выступал за ЦСКА с 2020 по 2025 год: 39 матчей, 3 гола, 4 ассиста.
- Аргентинца ранее брали в аренду «Беневенто», «Верона», «Уэска», «Ризеспор» и «Антальяспор».
Источник: Legalbet