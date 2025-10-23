Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА

Сегодня, 14:28
5

Нападающий «Крыльев Советов» Адольфо Гайч рассказал, что помешало ему раскрыться в ЦСКА.

– Ты в аренде в «Крыльях», ещe рассчитываешь вернуться в ЦСКА? Или для тебя эта дверь уже окончательно закрыта?

– Я пока не знаю, что будет в будущем. Посмотрим. Сейчас я в «Крыльях». А когда закончится моя аренда здесь, то закончится и мой контракт с ЦСКА.

– У тебя есть понимание, почему в ЦСКА у тебя всe получилось явно не так, как хотелось бы?

– Я всегда хотел играть за ЦСКА. Но сейчас все мои мысли полностью сконцентрированы на «Крыльях». Я постараюсь показать свой лучший футбол для этой команды.

Я считаю, в ЦСКА мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше.

Еще по теме:
Тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не дал дебютировать Гайчу
Агент заявил, что Гайч не вернется в ЦСКА 5
«Крылья Советов» объявили о переходе Гайча из ЦСКА 3
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1761220027
Гайч — это недоразумение, а не нападающий. Дорогая ошибка селекционного отдела армейцев.
Ответить
Mirak92
1761220339
Так ты везде провалился)
Ответить
Интерес
1761223154
Вроде габариты впечатляющие, и техника присутствует,а ничего не получилось.Хотя я считаю, что в чём-то он и прав. На его фоне другие, столь же неудалые нападающие, получали и получают больше шансов.Видимо, на него руководство слишком рассчитывало, поэтому разочарование оказалось столь же большим.
Ответить
Главные новости
Фигу дал прогноз на матч «Реал» – «Барселона»
16:08
«Крылья Советов» поставили ультиматум тренеру Адиеву
15:57
ВидеоАрбитр Захаров избил человека на пешеходном переходе
15:45
1
Только один клуб готов зимой выкупить Жерсона у «Зенита»
15:30
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 3-го тура общего этапа
15:15
ФотоБайрамян рассказал о реакции партнеров по «Ростову» на его новый имидж
15:03
43-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
14:48
1
Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА
14:28
5
Умер предпоследний вице-чемпион Европы-1964 в составе сборной СССР
14:14
2
«Спартак» отверг аргентинского тренера
13:45
19
Все новости
Все новости
Ерохин вошел в топ-20 лучших бомбардиров «Зенита»
14:38
1
Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА
14:28
5
«Спартак» отверг аргентинского тренера
13:45
19
Реакция Ракова на интерес «Спартака»
13:25
4
Тренер «Ростова» Альба: «Мы похожи на «Атлетико»
12:12
3
ФотоАлип получил памятный подарок от «Зенита» из рук Зырянова
11:50
12
Соболев разом потерял крупную сумму денег
11:12
19
Радимов заявил, что в РПЛ работает тренер-шарлатан
10:51
7
«Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»
10:35
11
«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака»: подробности
10:16
13
Раскрыта причина, почему «Пари НН» не увольняет Шпилевского после 10 поражений в 11 матчах
10:05
12
25-миллионный новичок «Зенита» ответил, где пропадал 2 месяца
09:57
2
Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл»
09:38
8
«Лукойл» попал под санкции США – это грозит «Спартаку» большими проблемами
00:10
31
Жена Карпина описала идеальный выходной с мужем
Вчера, 19:49
6
Болельщики определили, какой тренер сильнее – Черчесов или Карпин
Вчера, 19:39
3
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие
Вчера, 19:13
28
Раскрыта судьба инфраструктуры «Динамо Мх» на фоне атаки БПЛА
Вчера, 18:55
Тренер «Акрона» высказался о завершении карьеры Дзюбы
Вчера, 18:35
6
Соболев нашел новое хобби после отказа от Доты
Вчера, 18:13
14
99-летний Симонян: «Мне неловко: вся моя плеяда ушла, а я пока что держусь!»
Вчера, 17:48
6
56-летний Шалимов ответил, можно ли к нему обращаться «Гарик»
Вчера, 17:35
7
Ветеран ЦСКА отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
Вчера, 17:25
5
Кокорина сравнили с Пеле и Роналдо
Вчера, 17:10
4
Радимов сравнил Станковича с Абаскалем: «Начал нести какую-то дичь»
Вчера, 16:51
11
Генич – о «Динамо»: «Сердце кровью обливается»
Вчера, 16:37
12
Раскрыта приоритетная задача ЦСКА в зимнее трансферное окно
Вчера, 16:23
6
Селюк – о Гарсии в «Спартаке»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»
Вчера, 16:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 