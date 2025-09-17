Введите ваш ник на сайте
Тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не дал дебютировать Гайчу

Сегодня, 23:23

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев дал комментарии по итогам проигранного матча с «Краснодаром».

  • Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Краснодарцы одержали гостевую победу со счетом 2:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Нормальный матч провели. В первом тайме были отрезки, которые нам давались. Все‑таки «Краснодар» – чемпион, поэтому они больше владели инициативой. Но даже на перерыв мы ушли, понимая, что можем что‑то больше сделать в этом матче.

Пропустив второй гол, стали больше раскрываться. После нашего гола были подходы, могли сравнять счет. В плане результата могли больше сделать, но по игре вполне неплохо было.

– У Витюгова рецидив старой травмы?

– Нет, он не заднюю потянул. Пока доктора не сказали, но какое‑то время пропустит.

– Когда выйдет [перешедший 29 августа из ЦСКА] Гайч?

Думал даже сегодня выпустить, но все пошло не по плану, травма Витюгова спутала карты.

Здесь был определенный выбор среди запасных, и я физически на концовку не мог его выпустить.

Источник: «Матч ТВ»
