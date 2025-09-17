Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. «Краснодар» удержал победу над «Крыльями» (2:1) и стал единоличным лидером группы

Кубок России. «Краснодар» удержал победу над «Крыльями» (2:1) и стал единоличным лидером группы

Сегодня, 19:54
2

«Краснодар» выиграл в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Южане на выезде удержали победу над «Крыльями Советов» – 2:1.

Авторами голов в этом матче стали Данила Козлов, Дуглас Аугусто и Сергей Божин.

Набрав три очка, «Краснодар» возглавил кубковую группу B. «Крылья» идут вторыми в квартете с 6 баллами.

Россия. Кубок. Группа B. 4 тур
Крылья Советов - Краснодар - 1:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Д. Козлов, 14; 0:2 - Д. Аугусто, 62; 1:2 - С. Божин, 83.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Новичок «Краснодара» высказался о разногласиях с Кордобой
Мусаев оценил кубковую победу «Краснодара» над «Крыльями Советов»
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Крылья Советов
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1758128956
Молодцы, не напрягаясь.
Ответить
sochi-2013
1758130810
Точно, судьям дано указание выдавить Кордобу и РПЛ!
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Джикия подробно рассказал о финансовых проблемах в «Химках»: «Это ненормально»
21:21
Новичок «Краснодара» высказался о разногласиях с Кордобой
21:09
Экс-жена Погребняка отреагировала на отношения Павла с 18-летней девушкой
20:56
2
Мбаппе назвал своего фаворита на «Золотой мяч»: «Буду счастлив, если он победит»
20:48
Внук Яшина прокомментировал предложение Англии убрать имя его деда из награды ФИФА
20:08
1
Кубок России. «Краснодар» удержал победу над «Крыльями» (2:1) и стал единоличным лидером группы
19:54
2
Видео41-летнего Погребняка заметили с ровесницей его старшего сына
19:40
3
Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА
19:30
6
Мостовой рассказал, чего ему не хватает в Лиге чемпионов
19:19
Все новости
Все новости
Кубок России. «Краснодар» удержал победу над «Крыльями» (2:1) и стал единоличным лидером группы
19:54
2
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
19:53
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 17 сентября
19:32
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА может проиграть «Балтике»
10:38
6
«Краснодар» воспользовался домашним аэропортом впервые за 3,5 года
10:19
2
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
09:38
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
09:36
Определился первый четвертьфиналист Пути РПЛ Кубка России
09:30
Кубок России. Махачкалинское «Динамо» вдесятером одержало волевую победу над «Пари НН», забив 2 гола за 4 минуты
Вчера, 22:47
Тренер «Акрона» обвинил судей в поражении от «Локомотива»
Вчера, 21:59
2
Галактионов сказал, работал ли «Локомотив» на Комличенко в игре с «Акроном»
Вчера, 21:29
Российский форвард забил 100-й гол в профессиональной карьере
Вчера, 20:59
1
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:42
Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон», Комличенко сделал дубль за минуту
Вчера, 20:42
1
Кубок России. «Оренбург» в серии пенальти победил «Рубин»
Вчера, 18:39
1
Где смотреть матч «Зенит» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
Вчера, 09:27
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
Вчера, 09:24
РФС назначил судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
15 сентября
3
Где смотреть матч «Пари НН» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
15 сентября
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
15 сентября
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
15 сентября
В «БроукБойз» похвалили форму 39-летнего Ари: «Жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»
12 сентября
2
70-летний Медведев не стал отказываться от премиальных в «Амкале»: «Рассчитываю на эти деньги!»
12 сентября
3
57-летний Мостовой согласился сыграть в Кубке России: «Мастерство не пропьешь»
12 сентября
19
ВидеоАри запросил тройные премиальные после победы над «Сатурном»
12 сентября
7
Глава «Амкала» оценил игру 70-летнего Медведева
12 сентября
1
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
11 сентября
5
Аршавин высказался о том, что Смолов догнал его в списке лучших бомбардиров России
11 сентября
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 