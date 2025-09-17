Кубок России. «Краснодар» удержал победу над «Крыльями» (2:1) и стал единоличным лидером группы

«Краснодар» выиграл в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Южане на выезде удержали победу над «Крыльями Советов» – 2:1.

Авторами голов в этом матче стали Данила Козлов, Дуглас Аугусто и Сергей Божин.

Набрав три очка, «Краснодар» возглавил кубковую группу B. «Крылья» идут вторыми в квартете с 6 баллами.