Кубок России. «Краснодар» удержал победу над «Крыльями» (2:1) и стал единоличным лидером группы

«Краснодар» выиграл в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Южане на выезде удержали победу над «Крыльями Советов» – 2:1.
Авторами голов в этом матче стали Данила Козлов, Дуглас Аугусто и Сергей Божин.
Набрав три очка, «Краснодар» возглавил кубковую группу B. «Крылья» идут вторыми в квартете с 6 баллами.
Россия. Кубок. Группа B. 4 тур
Крылья Советов - Краснодар - 1:2 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Козлов, 14; 0:2 - Д. Аугусто, 62; 1:2 - С. Божин, 83.
Источник: «Бомбардир»