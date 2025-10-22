Станкович рассказал о своей проблеме в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович посетовал на чрезмерную эмоциональность.

Во вторник московский клуб обыграл «Динамо Мх» (3:1) в матче FONBET Кубка России. Сербский специалист вернулся после месячной дисквалификации за оскорбления судей.

– Сегодня вы были более спокойны после завершении дисквалификации.

– Спокоен по отношению к арбитрам, энергичен по отношению к команде. Возможно, это так. Я согласен. Есть такая проблема, это мой характер. Что тут поделать, ошибки бывают, нужно идти дальше и идти вперед с высоко поднятой головой.