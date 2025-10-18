Появилось объяснение, почему «Зенит» не любят

Журналист Севастиан Терлецкий объяснил, почему аудитория российского футбола не любит «Зенит».

«Зенит» не любят не потому, что он постоянно выигрывает. К «Зениту» такое отношения из-за подковерных игр. Из-за происходящего на «Матч ТВ». Из-за происходящего с различными органами РФС. Все может случиться по одному звонку или не случиться», – сказал Терлецкий на бусти-аккаунте Сергея Егорова.