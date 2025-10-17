Семак прокомментировал состояние Жерсона, пропустившего два месяца

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении полузащитника Жерсона.

Бразилец не играет с 23 августа.

До этого он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Хавбека купили в июле у «Фламенго» за 25 миллионов евро.

«Конечно, достаточно длинный промежуток времени на восстановление, но он работает с большим желанием. И сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с командой, старается, работает хорошо.

И мы все с нетерпением ждем, когда он наберет оптимальные кондиции и функциональные, и игровые. Потому что я думаю, что это очень качественный игрок.

При его работе с мячом нет никаких вопросов. Ему нужно набрать форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет, и что он и делает на футбольном поле», – заявил Семак.