Черчесов предложил ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о лимите на иностранцев. Он считает, что в РПЛ должно быть больше российских специалистов.

«Почему лимит только на футболистов? Почему не ограничить количество иностранных тренеров – не главных, а свиту, чтобы не приходило по десять-двенадцать человек ассистентов.

Мне разрешали брать с собой в «Легию» и «Ференцварош» двух-трех своих помощников. Когда мы приходили в иностранные клубы, ни одного местного специалиста не убирали.

Если все ключевые места заняты иностранцами, как расти молодому тренеру по физподготовке, аналитику или ассистенту? Где развиваться? Или спортивный директор из-за рубежа, его заместитель тоже. А наши ребята, как тот же Артем Ребров, где должны получать практику?

Клубы, конечно, сами решают, но важно выстраивать линию, чтобы отечественные специалисты могли прибавлять. Мы всегда старались доказывать это делом», – сказал Черчесов.