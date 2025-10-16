Тарханов объяснил критику в адрес Станковича: «Ну и что, что иностранец?»

Александр Тарханов не согласился с мнением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, что его критикуют в России из-за национальности.

«Я всегда за тренеров. Ну и что, что иностранец? Думаю, Станкович до конца года проработает в «Спартаке». Если будет результат, никто плохо относиться не будет. А если нет игры, борьбы за медали, то, конечно, могут убрать. По спортивному принципу. Тут всe от руководства зависит.

Может ли в теории матч с «Ростовом» стать последним, если не выиграют? Думаю, они «Ростов» победят. Должен быть хороший настрой, тем более у ростовчан проблемы – ушeл президент, там и финансовые проблемы. Поэтому в «Ростове» напряжeнная обстановка.

Никто Станковича сливать не будет. Ребята понимают, что им надо выигрывать. Они должны быть за него. За себя, за него и за «Спартак».

Футболист должен выходить на поле и играть, не думая ни о чeм другом. Типа кого сплавить или ещe чего-то», – сказал Тарханов.