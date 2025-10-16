Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарханов объяснил критику в адрес Станковича: «Ну и что, что иностранец?»

Тарханов объяснил критику в адрес Станковича: «Ну и что, что иностранец?»

Сегодня, 18:27

Александр Тарханов не согласился с мнением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, что его критикуют в России из-за национальности.

«Я всегда за тренеров. Ну и что, что иностранец? Думаю, Станкович до конца года проработает в «Спартаке». Если будет результат, никто плохо относиться не будет. А если нет игры, борьбы за медали, то, конечно, могут убрать. По спортивному принципу. Тут всe от руководства зависит.

Может ли в теории матч с «Ростовом» стать последним, если не выиграют? Думаю, они «Ростов» победят. Должен быть хороший настрой, тем более у ростовчан проблемы – ушeл президент, там и финансовые проблемы. Поэтому в «Ростове» напряжeнная обстановка.

Никто Станковича сливать не будет. Ребята понимают, что им надо выигрывать. Они должны быть за него. За себя, за него и за «Спартак».

Футболист должен выходить на поле и играть, не думая ни о чeм другом. Типа кого сплавить или ещe чего-то», – сказал Тарханов.

  • Сербский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
  • В этом сезоне команда идет на 6-м месте в РПЛ.

Еще по теме:
Тарханов назвал проблему в игре «Спартака» 3
Тарханов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак» 12
Тарханов объяснил, почему игроки «Спартака» получают красные карточки 4
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Тарханов Александр Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кононов впервые прокомментировал возвращение в «Торпедо»
18:18
Дюков спрогнозировал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
18:06
4
РФС отстранил судью на три года
17:59
1
Кокорин раскрыл, почему четыре года не был в России
17:42
Министр спорта Дегтярев – о новом лимите: «Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов»
17:17
16
Мостовой – о летнем новичке «Спартака»: «Не можем представить команду без него»
17:05
5
В «ПСЖ» раздражены словами Сафонова, сказанными в России
16:51
2
ВидеоКарпин – Баринову: «С твоего промаха ржала вся скамейка»
16:41
3
КДК РФС вынес решение по делу Сперцяна и Ндонга
16:16
13
Романцев сделал неожиданное заявление о сотрудничестве с «Пари НН»
16:04
1
Все новости
Все новости
Тарханов объяснил критику в адрес Станковича: «Ну и что, что иностранец?»
18:27
Семин оценил возможное назначение Федотова в «Спартак»
17:52
3
Орлов назвал тренера клуба РПЛ «авантюристом»: «Где он показал себя, что выиграл?»
17:31
Мостовой – о летнем новичке «Спартака»: «Не можем представить команду без него»
17:05
5
ВидеоКарпин – Баринову: «С твоего промаха ржала вся скамейка»
16:41
3
Батраков высказался о статусе самого дорогого российского футболиста
16:29
КДК РФС вынес решение по делу Сперцяна и Ндонга
16:16
13
Романцев сделал неожиданное заявление о сотрудничестве с «Пари НН»
16:04
1
Ташуев отреагировал на интервью Станковича: «Это надуманные вещи»
15:43
2
Кокорин назвал Смолова «чайником»: «В той же «Кофемании» подраться – это нужно умудриться»
15:30
1
Орлов оценил вратарскую рокировку в «Зените»
15:15
1
«Спартак» призвали выгнать Станковича после его слов о критике из-за национальности
14:48
12
Бубнов усомнился в уровне сборной России: «Грузия и Азербайджан сильнее»
14:38
8
Челестини прокомментировал состояние Акинфеева и других травмированных игроков ЦСКА
14:28
1
Круговой назвал сильные качества Дивеева
14:14
1
Реакция Семина на уход президента «Ростова»
13:47
Топ-3 игрока РПЛ по версии Аленичева – ноль спартаковцев
13:25
2
«Рад присоединиться к великому и родному клубу»: экс-директор ЦСКА – о назначении в «Спартак»
13:07
5
Семак ответил на совет покинуть «Зенит»
12:59
8
Игнатов определил самый обидный момент карьеры в «Спартаке»
12:46
Президент РФС прокомментировал поведение Станковича
12:31
3
Фото«Спартак» объявил о назначении бывшего директора ЦСКА Мовсесьяна
12:19
6
Тихонов ответил, готов ли он возглавить ЦСКА
12:14
6
Аленичев дал совет «Спартаку», что делать со Станковичем
11:52
Жена Карпина перечислила 10 своих зависимостей
11:34
17
Игнатов – об уходе из «Спартака»: «Я не просил заоблачных денег, но мы не договорились»
11:09
2
«Матч ТВ» покажет 2 игры 12-го тура РПЛ
10:57
5
В «Ростове» честно ответили, снимется ли команда с сезона РПЛ
10:47
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 