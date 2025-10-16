Президент РФС прокомментировал поведение Станковича

Александр Дюков, президент РФС, высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб отбывает месячную дисквалификацию за агрессивное поведение.

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.

Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.

«Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, конечно, иногда в его поведении есть некоторый перебор. Главное, чтобы это помогало команде. Если это будет помогать команде…

Если это нравится болельщикам «Спартака», то пожалуйста. Нравится ли мне? Иногда он перебирает. Главное, чтобы был результат», – сказал Станкович.