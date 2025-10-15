«Светлая память великому клубу»: Губерниев отреагировал на ситуацию в «Торпедо»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в «Торпедо».

Московский клуб сегодня объявил об уходе главного тренера Дмитрия Парфенова.

На его место назначили Олега Кононова, который был уволен в августе.

Команда занимает последнее место в Первой лиге.

«Команда не может выйти из пике. Самолет под названием «Торпедо», мне кажется, обречен. Поэтому я не знаю, что за выкрутасы там.

Вернуть Кононова – сильный ход. Может быть, они просто смеются над собой? Знаете, когда уже агония и правая рука не знает, что творит левая. Но если честно, никому никакого дела нет до «Торпедо». На словах он Лев Толстой, а на деле... торпедовец простой.

Светлая память великому клубу», – сказал Губерниев.