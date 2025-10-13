Два футболиста покинули расположение сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что два игрока исключены из состава национальной команды.

Это вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев, которые пропустили тренировку в понедельник.

– По какой причине не было Сафонова и Бакаева?

– Ничего страшного не случилось, они отпущены в клубы, так как не планируются даже на замену.