Два футболиста покинули расположение сборной России

Сегодня, 20:20

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что два игрока исключены из состава национальной команды.

Это вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев, которые пропустили тренировку в понедельник.

– По какой причине не было Сафонова и Бакаева?

– Ничего страшного не случилось, они отпущены в клубы, так как не планируются даже на замену.

  • Россия примет Боливию во вторник, 14 октября, в Москве.
  • Матч на «ВТБ Арене» начнется в 20:00 мск.
  • Сафонов полностью провел игру с Ираном (2:1) в пятницу, Бакаев вышел в старте и был заменен на 67‑й минуте.

Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
Карпин высказался о решении Хайкина отказаться от сборной России 3
Пономарев прокомментировал решение Хайкина сменить гражданство
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные ПСЖ Локомотив Динамо Боливия Россия Бакаев Зелимхан Сафонов Матвей Карпин Валерий
