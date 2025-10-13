Сильянов предсказал, как сборная России сыграла бы на чемпионате мира

Защитник сборной России Александр Сильянов рассказал о перспективах национальной команды. Он уверен, что россияне вышли бы из группы на чемпионате мира.

– Иран – участник ЧМ-26, а Боливия попала в стыковые матчи. Есть ли дополнительный интерес сыграть против команд статуса участников чемпионата мира?

– Конечно, интересно сравнить себя на их фоне и посмотреть, как мы бы могли сыграть на чемпионате мира.

– Многие отмечали, что в матче с Катаром вышел сильнейший состав сборной России за последнее время. Как думаете, чего бы эта команда могла добиться на чемпионате мира?

– Думаю, из группы бы точно вышли на чемпионате мира, а игры на вылет в плей-офф – совсем другое, тяжело загадывать.