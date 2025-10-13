Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сильянов предсказал, как сборная России сыграла бы на чемпионате мира

Сильянов предсказал, как сборная России сыграла бы на чемпионате мира

Сегодня, 12:36

Защитник сборной России Александр Сильянов рассказал о перспективах национальной команды. Он уверен, что россияне вышли бы из группы на чемпионате мира.

– Иран – участник ЧМ-26, а Боливия попала в стыковые матчи. Есть ли дополнительный интерес сыграть против команд статуса участников чемпионата мира?

– Конечно, интересно сравнить себя на их фоне и посмотреть, как мы бы могли сыграть на чемпионате мира.

– Многие отмечали, что в матче с Катаром вышел сильнейший состав сборной России за последнее время. Как думаете, чего бы эта команда могла добиться на чемпионате мира?

– Думаю, из группы бы точно вышли на чемпионате мира, а игры на вылет в плей-офф – совсем другое, тяжело загадывать.

  • Сборная России обыграла Иран со счетом 2:1.
  • 14 октября команда Валерия Карпина сыграет с Боливией.

Еще по теме:
В РФС сообщили, когда сборная России сыграет с Парагваем
Стало известно, кто выступит перед матчем Россия – Боливия
Где смотреть матч Россия – Боливия: во сколько прямая трансляция: 14 октября 2025
Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Локомотив Россия Сильянов Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Защитник ЦСКА Лукин рассказал, против кого хотел бы сыграть: «Это мечта любого игрока»
15:00
Топ-5 лучших российских футболистов по версии Билялетдинова
14:48
Мостовой: «Конечно, я бы тренировал не хуже, чем Станкович»
14:38
3
«Барселоне» предложили 400 миллионов за Ямаля
14:14
Бразильский талант отказал «Зениту»
13:59
8
Стало известно, кто выступит перед матчем Россия – Боливия
13:13
Реакция Семина на решение Хайкина сменить гражданство
13:07
9
Фото33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
12:22
Определился фаворит на пост главного тренера «Спартака» вместо Станковича
12:13
15
Мхитарян заявил, что Клопп должен ему 50 евро
11:57
Все новости
Все новости
Сильянов предсказал, как сборная России сыграла бы на чемпионате мира
12:36
Определился еще один участник ЧМ-2026
00:02
Колосков оценил шансы России попасть на ЧМ-2026 без отбора
10 октября
3
Известны 20 из 48 участников ЧМ-2026
10 октября
2
Президент ФИФА прокомментировал вариант с переносом ЧМ-2034
9 октября
3
Четвертая африканская сборная вышла на ЧМ-2026
9 октября
1
ЧМ-2034 хотят перенести на январь: подробности
9 октября
5
Ибрагимович раскрыл, за кого будет болеть на ЧМ-2026
9 октября
Известны 19 из 48 участников ЧМ-2026
8 октября
2
На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная
8 октября
1
Гаттузо пошутил о назначении Каннаваро в сборную Узбекистана
7 октября
1
ФотоОбладатель «Золотого мяча» возглавит сборную Узбекистана на ЧМ-2026
6 октября
3
Стало известно, сколько Каннаваро заработает в сборной Узбекистана
3 октября
Экс-спартаковец Ирисметов против Каннаваро в сборной Узбекистана: «Нужно брать Клоппа»
3 октября
ФотоПрезентован мяч ЧМ-2026
3 октября
Стали известны цены самого дешевого и дорогого билетов на матчи ЧМ-2026
2 октября
ФотоМесси отреагировал на татуировку Отаменди со своим изображением
2023.03.31 15:12
2
ФотоЗащитник сборной Аргентины сделал на животе татуировку с изображением Месси
2023.03.31 13:51
1
Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало
2023.03.31 12:31
5
Тренер сборной Саудовской Аравии ушел в отставку – только его команда победила Аргентину на ЧМ-2022
2023.03.30 09:15
ФотоМесси вручили «посох футбола» – это награда лучшему игроку мира от главы КОНМЕБОЛ
2023.03.28 14:35
5
ФотоЭкс-президент Аргентины: «Я попросил поцеловать Эмилиано Мартинеса в ногу»
2023.03.28 13:41
5
«Я лично много страдал»: Месси рассказал о переживаниях до победы на ЧМ-2022
2023.03.24 16:08
3
Лаутаро после матча с Панамой объявил минуту молчания для сборной Франции и издевался над Бразилией
2023.03.24 14:36
1
ФотоСборная Аргентины повторила скандальное празднование Мартинеса после матча с Панамой
2023.03.24 13:17
6
ВидеоБезумие в Аргентине: Месси приехал в сборную и оказался окружен фанатами возле ресторана
2023.03.21 15:25
4
ФотоБронзовый призер ЧМ-2022 продлил контракт с главным тренером
2023.03.18 15:30
Игрок сборной Аргентины заколдовал партнера, чтобы попасть на ЧМ-2022: безумная история про чемпионов мира
2023.03.18 13:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 