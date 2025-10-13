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Спаллетти включил экс-игрока РПЛ в свою символическую сборную

13 октября 2025, 09:50
2

Бывший главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти назвал команду из лучших игроков, с которыми он работал. Специалист возглавлял такие клубы, как «Зенит», «Интер», «Наполи»", «Удинезе» и «Рому».

Вратарь: Войцех Щесны («Рома»).

Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба – «Наполи»), Кристиан Киву («Рома»), Марек Янкуловски («Удинезе»).

Полузащитники: Давид Писарро, Даниэле де Росси (оба – «Рома»).

Нападающие: Мохамед Салах, Франческо Тотти, Эдин Джеко (все – «Рома»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).

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Источник: Sky Sport
Италия. Серия А ПСЖ Кварацхелия Хвича Спаллетти Лучано
Комментарии (2)
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ilich55
1760338602
Да.....стареет Лучано Спаллетти, стареет.........
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zigbert
1760341685
Тот сезон в Наполи был пожалуй лучшим в карьере Кварцхелии.
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