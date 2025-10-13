Спаллетти включил экс-игрока РПЛ в свою символическую сборную

Бывший главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти назвал команду из лучших игроков, с которыми он работал. Специалист возглавлял такие клубы, как «Зенит», «Интер», «Наполи»", «Удинезе» и «Рому».

Вратарь: Войцех Щесны («Рома»).

Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба – «Наполи»), Кристиан Киву («Рома»), Марек Янкуловски («Удинезе»).

Полузащитники: Давид Писарро, Даниэле де Росси (оба – «Рома»).

Нападающие: Мохамед Салах, Франческо Тотти, Эдин Джеко (все – «Рома»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).