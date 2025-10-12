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  • Губерниев ответил Ловчеву на его слова о низком уровне российского футбола

Губерниев ответил Ловчеву на его слова о низком уровне российского футбола

12 октября 2025, 21:37
11

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Евгения Ловчева. Бывший футболист сборной СССР после победы России над Ираном (2:1) заявил, что «уровень российских футболистов упал очень низко».

«Мой большой друг Евгений Серафимович Ловчев выступил как Капитан Очевидность. Во-первых, уровень сборной России очень сложно оценить, потому что мы нигде не играем. И понятно, что уровень российского футбола за время отстранения упал. Уровень биатлона упал, лыжных гонок, уровень всего спорта упал. Сейчас мы не можем объективно оценить его.

Конечно, можно сказать, что в лыжных гонках Александр Большунов и Наталья Терентьева были бы в числе лидеров, или Наташа Шевченко в биатлоне. Но оценить наш истинный уровень невозможно, потому что мы почти четыре года нигде не выступаем на мировой арене. Это касается и футбола, поэтому, конечно, уровень его упал.

Нужно поддержать нашу сборную, страну, болельщиков. Да, нам трудно. Хотел бы я посмотреть на Евгения Серафимовича, если бы он оказался в такой ситуации. Поэтому нынешнее поколение, к сожалению, имеет то, что имеет.

Остается только ждать и надеяться, что мы вернемся когда бы то ни было», – сказал Губерниев.

  • Россия отстранена от международных соревнований с 2022 года.
  • 14 октября команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Боливией.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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dimazavr
1760302784
До тех пор пока мы будем очевидно и бессмысленно убивать людей, никуда мы не вернёмся!
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алдан2014
1760311313
В каждой бочке затычка.
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нейтральныйкакникто
1760326425
А до отстранения какой был уровень?Футболисты , хоккеисты всех крушили? И не надо путать Командные и Индивидуальные виды!
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Play
1760326958
Типо до отстранения у нас спорт дюже прогрессировал.
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