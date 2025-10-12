Федерер назвал единственного российского футболиста, которого знает

Бывший швейцарский теннисист Роджер Федерер дал интервью Леониду Слуцкому. Он признался, что знает среди российских футболистов только одного игрока – Андрея Аршавина.

– Не знаю, в курсе вы, но я работал с одним швейцарским футболистом. Стивен Цубер, знаете его?

– Да, знаю. Он сейчас снова играет в Швейцарии.

– Мы работали в ЦСКА, когда я руководил командой. Вы следите за футболом?

– Да, я болею за «Базель».

– Тогда вы должны помнить Федора Чалова. Российский футболист, который играл за «Базель».

– Это давно было?

– Три-четыре года назад.

– Нет, не помню.

– А кого из российских игроков знаете? Может, Аршавина?

– Да, вот его помню! Он до сих пор играет?

– Нет, конечно, он 1981 года рождения. Он старше вас.

– Я тоже 81-го.