Федерер назвал единственного российского футболиста, которого знает

Бывший швейцарский теннисист Роджер Федерер дал интервью Леониду Слуцкому. Он признался, что знает среди российских футболистов только одного игрока – Андрея Аршавина.
– Не знаю, в курсе вы, но я работал с одним швейцарским футболистом. Стивен Цубер, знаете его?
– Да, знаю. Он сейчас снова играет в Швейцарии.
– Мы работали в ЦСКА, когда я руководил командой. Вы следите за футболом?
– Да, я болею за «Базель».
– Тогда вы должны помнить Федора Чалова. Российский футболист, который играл за «Базель».
– Это давно было?
– Три-четыре года назад.
– Нет, не помню.
– А кого из российских игроков знаете? Может, Аршавина?
– Да, вот его помню! Он до сих пор играет?
– Нет, конечно, он 1981 года рождения. Он старше вас.
– Я тоже 81-го.
Источник: Sport24